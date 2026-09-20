Các nội dung bất cập, chưa phù hợp trong sách giáo khoa sẽ được chỉnh sửa đồng bộ

Về công tác cung ứng sách giáo khoa, theo Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn, từ tháng 12-2025, Bộ đã phê duyệt lựa chọn một bộ sách giáo khoa và chỉ đạo Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam cũng như các địa phương thống kê, dự báo và lập kế hoạch sản xuất để cung ứng đầy đủ sách giáo khoa đến học sinh.

Tuy nhiên, do mức độ dự phòng số lượng in không lớn nên trong quá trình cung cấp có xảy ra tình trạng thừa, thiếu cục bộ ở một số môn. Tình trạng này một phần do cách làm trước đây của nhà xuất bản là dựa trên số lượng thống kê và đặt hàng từ các địa phương.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn làm rõ vấn đề liên quan đến cung ứng sách giáo khoa. Ảnh: quochoi.vn

Trước tình trạng đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chỉ đạo sát sao. Tính đến 17 giờ ngày 19-9, số lượng sách giáo khoa còn thiếu, chưa đến tay học sinh còn khoảng 900.000 cuốn. Như vậy, số lượng sách đã đến tận tay người học đạt 99,75%, số còn lại chưa giao chỉ chiếm 0,25%.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đang chỉ đạo Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và các công ty cung ứng khẩn trương hoàn thành việc phân phối sách giáo khoa trong vài ngày tới, đồng thời sẽ thiết lập cơ chế cung cấp trực tiếp sách giáo khoa thông qua các nhà trường nhằm giảm bớt khâu trung gian, chủ động được số lượng, bảo đảm cung ứng nhanh chóng, kịp thời hơn tới người học, không để tái diễn tình trạng thiếu sách giáo khoa trong năm học sau.

Các đại biểu dự phiên họp. Ảnh: quochoi.vn

Liên quan đến việc rà soát, điều chỉnh chương trình giáo dục phổ thông và sách giáo khoa, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn cho biết, những nội dung bất cập trong nhiều năm qua đã được chỉnh sửa kịp thời, nhưng lần này, việc chỉnh sửa sẽ mang tính đồng bộ, toàn diện và ở mức độ sâu hơn. Trong đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo tiến hành rà soát kỹ về toàn bộ chương trình giáo dục để phù hợp với bối cảnh mới, phát triển năng lực toàn diện của người học, tăng cường giáo dục đạo đức, kỹ năng sống, trách nhiệm xã hội và giảm thời lượng các môn học không còn phù hợp hoặc không còn thiết thực.

Đối với các nội dung trong sách giáo khoa, những nội dung bất cập hoặc chưa phù hợp sẽ tiếp tục được chỉnh sửa đồng bộ trong thời gian tới. Quá trình xây dựng chương trình và sách giáo khoa đòi hỏi thời gian để tập hợp đội ngũ chuyên gia, lập các hội đồng để rà soát, chỉnh sửa và thẩm định kỹ lưỡng. “Dù khối lượng công việc rất lớn, Bộ sẽ lập kế hoạch cụ thể và khẩn trương triển khai ngay trong thời gian tới”, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn nhấn mạnh.