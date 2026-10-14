Các nhóm chính trị Palestine tìm tiếng nói chung, hướng tới đối thoại toàn diện

Các nhóm chính trị Palestine dự kiến tiến hành đối thoại tại Cairo, Ai Cập, nhằm thúc đẩy đồng thuận chính trị trước thềm cuộc bầu cử tổng thống và quốc hội vào tháng 9/2027. (Nguồn: The Conversation)

Người phát ngôn Fatah Abdel Fattah Dawla cho biết, các cuộc họp dự kiến kéo dài tối đa hai ngày, với sự tham gia của Phong trào Thánh chiến Hồi giáo Palestine và Mặt trận Nhân dân giải phóng Palestine (PFLP).

Nội dung trọng tâm là chuẩn bị cho đối thoại toàn diện, hướng tới thu hẹp bất đồng và xây dựng đồng thuận giữa các phe phái.

Theo người phát ngôn Fatah, vòng đối thoại rộng hơn có thể được nối lại vào ngày 20/10, tùy thuộc vào kết quả các cuộc trao đổi sơ bộ.

Phái đoàn Fatah tham dự gồm Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Jibril Rajoub và thành viên Ủy ban Trung ương Mohammad Shtayyeh, dự kiến đến Cairo trong ngày 14/10.

Các nhóm còn lại chưa đưa ra bình luận chính thức.

Trước đó, hôm 10/10, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Fatah cho biết, lực lượng này cũng đã có hai ngày đàm phán tại Cairo với Hamas, Phong trào Thánh chiến Hồi giáo Palestine và PFLP.

Các cuộc gặp nằm trong nỗ lực do Ai Cập làm trung gian nhằm thu hẹp bất đồng và tìm kiếm tiếng nói chung giữa các nhóm chính trị Palestine.

Các cuộc tiếp xúc diễn ra sau khi Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas ban hành sắc lệnh ấn định ngày 11/9/2027 sẽ tổ chức đồng thời bầu cử tổng thống và quốc hội.

Quyết định này thay thế kế hoạch tổ chức bầu cử quốc hội vào tháng 11/2026 được công bố trước đó.

Fatah hoan nghênh sắc lệnh này. Trong khi đó, Hamas kêu gọi các nhóm chính trị tổ chức đối thoại để thống nhất cách tổ chức lại bộ máy chính trị Palestine.

(theo Anadolu)