Các nhiệm vụ khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo phải bám sát bài toán thực tiễn

Đó là nhấn mạnh của đồng chí Nguyễn Hồ Hải, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo tỉnh Cà Mau về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, tại Hội nghị lần thứ 5 Ban Chỉ đạo vào sáng 25/9.

Cùng chủ trì hội nghị có đồng chí Đặng Văn Dũng, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ và các đồng chí Phó Trưởng ban Chỉ đạo: Huỳnh Quốc Việt, Phó Bí thư Tỉnh uỷ; Phạm Văn Thiều, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lữ Quang Ngời, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh chủ trì hội nghị.

Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW,

Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Nguyễn Phương Bắc cho biết, thực hiện Kế hoạch hành động 100 ngày xử lý các điểm nghẽn về chuyển đổi số, toàn tỉnh đã triển khai 58 nhiệm vụ theo nguyên tắc “6 rõ, 1 xuyên suốt”. Đến ngày 18/9, có 24 nhiệm vụ hoàn thành, đạt 41,38%; 34 nhiệm vụ đang tiếp tục thực hiện theo tiến độ.

Về hạ tầng số và an toàn thông tin, đã khắc phục tình trạng trắng sóng, lõm sóng hoặc thiếu điện tại trụ sở cơ quan Nhà nước, cơ sở y tế và cơ sở đào tạo công lập. Có 24 đơn vị hoàn thành rà soát lỗ hổng hệ thống; thiết lập giải pháp giám sát an ninh mạng 24/7 và kết nối dữ liệu với Trung tâm An ninh mạng quốc gia.

Trong lĩnh vực dữ liệu và dịch vụ công, tỉnh đã đưa vào sử dụng 36/51 cơ sở dữ liệu chuyên ngành, cập nhật 75/113 cơ sở dữ liệu quốc gia. Có 1.489 dịch vụ công trực tuyến toàn trình và 626 dịch vụ công trực tuyến một phần được tích hợp; tỷ lệ hồ sơ nộp và thanh toán trực tuyến duy trì hơn 95%.

Tỉnh đã ban hành Khung kiến trúc và Khung quản trị dữ liệu, đang xây dựng Bộ từ điển dữ liệu tỉnh đồng bộ với Bộ từ điển dữ liệu quốc gia. Qua rà soát, 35 dự án chuyển đổi số của tỉnh không trùng lặp với danh mục nền tảng số dùng chung quốc gia.

Phó Bí thư Tỉnh uỷ Huỳnh Quốc Việt yêu cầu thường xuyên kiểm tra, giám sát thông qua các phần mềm dữ liệu.

Năm 2026, tổng kinh phí bố trí cho khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số của tỉnh là 841,217 tỷ đồng, chiếm 3,2% tổng chi ngân sách. Trong đó, vốn đầu tư công 408,217 tỷ đồng, đến ngày 15/9 giải ngân 9,412 tỷ đồng, đạt 2,31%; nguồn vốn thường xuyên 433 tỷ đồng, đã giải ngân 133,578 tỷ đồng, đạt 30,85%.

Hội nghị đánh giá, tiến độ giải ngân còn chậm; chất lượng đề xuất một số nhiệm vụ, dự án của các sở, ngành chưa đáp ứng yêu cầu, phải trao đổi, hoàn thiện nhiều lần, ảnh hưởng đến tiến độ tổng hợp và bố trí nguồn vốn.

Đối với các nhiệm vụ Trung ương giao, Cà Mau đã hoàn thành 8/17 nhiệm vụ theo Thông báo số 17-TB/CQTTBCĐ; 10/23 nhiệm vụ theo Chương trình số 02-CTr/BCĐTW và 10/12 nhiệm vụ theo Kế hoạch số 04-KH/BCĐTW về bảo đảm an ninh mạng, bảo mật thông tin và an ninh dữ liệu.

Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Văn Thiều yêu cầu giao nhiệm vụ cụ thể cho từng đơn vị phụ trách.

Phát biểu chỉ đạo, Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Hồ Hải đề nghị chuyển mạnh từ tư duy “triển khai” sang “kiến tạo”, tập trung tạo ra những sản phẩm cụ thể, thiết thực; chấm dứt tình trạng dàn trải, cần tập trung nguồn lực cho những nhiệm vụ đột phá.

Tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về giải ngân; đẩy mạnh xây dựng, quản trị, làm sạch và kết nối cơ sở dữ liệu theo hướng “đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung”.

Đồng thời, khắc phục tình trạng đầu tư phần mềm phân tán, trùng lặp; ưu tiên các nền tảng dùng chung và bảo đảm hạ tầng công nghệ thông tin.

Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Hồ Hải phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Hồ Hải yêu cầu, từng thành viên Ban Chỉ đạo, người đứng đầu cơ quan, đơn vị xác định rõ nhiệm vụ, trách nhiệm, thời gian và sản phẩm.

Xây dựng cơ chế đặt hàng, huy động nguồn lực xã hội, thu hút chuyên gia có kinh nghiệm thực tiễn; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực số và đánh giá rõ mức độ đóng góp của khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đối với tăng trưởng của tỉnh.

Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ cho biết, thời gian tới, tỉnh tiếp tục đẩy nhanh tiến độ giải ngân; hoàn thiện chính sách hỗ trợ nhân lực chuyên trách chuyển đổi số; đẩy mạnh tạo lập, cập nhật Sổ sức khoẻ điện tử trên VNeID; hoàn thiện các cơ sở dữ liệu và triển khai Cổng thông tin hỗ trợ chuyển đổi số doanh nghiệp, dự kiến ra mắt ngày 10/10/2026.

Đại diện Công an tỉnh nhận nhiệm vụ Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo, được chuyển giao từ Văn phòng UBND tỉnh.

Dịp này, Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo được chuyển giao từ Văn phòng UBND tỉnh sang Công an tỉnh, nhằm tăng cường điều phối, theo dõi, đôn đốc và tổng hợp việc thực hiện các nhiệm vụ về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trên địa bàn./.