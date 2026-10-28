Các nhà xuất bản lớn Đan Mạch siết chặt quy định sử dụng AI
Nhiều nhà xuất bản lớn tại Đan Mạch đang siết chặt quy định sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI), cấm nhân viên và cộng tác viên đưa bản thảo lên các công cụ bên ngoài như ChatGPT và Gemini. Động thái này nhằm bảo vệ bản quyền tác giả, hạn chế nguy cơ tác phẩm bị sử dụng để huấn luyện AI và duy trì vai trò sáng tạo của con người trong hoạt động xuất bản.
Nguồn Bnews: https://bnews.vn/video/cac-nha-xuat-ban-lon-dan-mach-siet-chat-quy-dinh-su-dung-ai/7498.html