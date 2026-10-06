Các nhà trường tập trung thực hiện nhiệm vụ năm học sau sắp xếp

Học sinh Trường Tiểu học Vụ Bản (xã Vụ Bản) trong giờ thể dục giữa giờ.

Trường THCS Trần Huy Liệu (xã Vụ Bản) được sáp nhập từ 2 trường THCS là Kim Thái và Trần Huy Liệu có 1.346 học sinh với 30 lớp, 63 cán bộ, giáo viên. Cô giáo Phạm Thị Thuận, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Sáp nhập từ 2 ngôi trường có thế mạnh riêng, trong đó Trường THCS Trần Huy Liệu cũ là đơn vị có bề dày truyền thống giáo dục mũi nhọn, là 1 trong 28 trường xây dựng mô hình trường điển hình, có nhiệm vụ hết sức đặc thù là bồi dưỡng học sinh giỏi, phát hiện nhân tài, cung cấp nguồn học sinh cho các trường THPT chuyên của tỉnh. Đối với Trường THCS Kim Thái cũng có những giá trị riêng trong phổ cập giáo dục, nâng cao chất lượng giáo dục đại trà. Khi sáp nhập sẽ là điều kiện thuận lợi để Trường THCS Trần Huy Liệu mới phát huy thế mạnh, xây dựng giá trị riêng cho ngôi trường.

Học sinh Trường THCS Trần Huy Liệu (xã Vụ Bản) trong giờ học.

Sau sáp nhập, Trường THCS Trần Huy Liệu xác định xây dựng mô hình trường điển hình theo hướng chất lượng cao, giáo dục toàn diện và phát triển năng lực cá nhân. Trong đó, nâng cao chất lượng mũi nhọn tiếp tục là nhiệm vụ trọng tâm, tập trung phát hiện sớm, tuyển chọn và bồi dưỡng những học sinh có năng lực, tố chất nổi trội, xây dựng các đội tuyển có chiều sâu, tạo điều kiện để học sinh phát huy tối đa khả năng và tiếp tục khẳng định vị thế của nhà trường.

Bước vào năm học mới, thông qua các tiết học, các em học sinh nhà trường đã được trang bị kiến thức, ngoại ngữ, công nghệ, năng lực số, tư duy sáng tạo, kỹ năng giao tiếp, hợp tác, tự học, giải quyết vấn đề và kỹ năng sống... thông qua các hoạt động STEM, trải nghiệm, nghiên cứu khoa học, văn hóa, nghệ thuật, thể thao và hướng nghiệp sẽ được tổ chức đa dạng. Qua đó, giúp học sinh phát triển cả trí tuệ, phẩm chất, năng lực và kỹ năng.

Cùng với nâng cao chất lượng học sinh, nhà trường tập trung xây dựng đội ngũ giáo viên giỏi chuyên môn, tâm huyết, sáng tạo và có khả năng phát hiện, bồi dưỡng năng lực học sinh; đẩy mạnh đổi mới phương pháp dạy học, chuyển đổi số và xây dựng môi trường giáo dục kỷ cương, nhân văn, hiện đại.

Giờ Tin học ở Trường THCS Trần Huy Liệu (xã Vụ Bản).

Cô giáo Trần Thị Lưu, giáo viên chủ nhiệm lớp 6A3 chia sẻ: Chủ trương sắp xếp các cơ sở giáo dục mang lại nhiều lợi ích cho đội ngũ giáo viên. Đối với tổ bộ môn Ngữ văn-Giáo dục công dân của chúng tôi không chỉ tăng thêm về số lượng mà còn sở hữu đội ngũ giáo viên có trình độ vững vàng, sẵn sàng hỗ trợ nhau về chuyên môn. Giảng dạy bộ môn Ngữ văn, bản thân tôi đã nâng cao ý thức tự học, tự bồi dưỡng cập nhật kiến thức chuyên môn, đổi mới phương pháp dạy học theo hướng ứng dụng CNTT, trí tuệ nhân tạo Al vào các bài giảng để tạo sự sinh động, cuốn hút học sinh... Mỗi giáo viên chúng tôi đều mong muốn góp phần cùng nhà trường xây dựng một mô hình trong đó chất lượng mũi nhọn là điểm nhấn, giáo dục toàn diện là nền tảng, phát triển tố chất và năng lực học sinh là mục tiêu và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho tương lai là đích đến.

Các tiết học vui nhộn được Trường Mầm non Đồng Phong (xã Nho Quan) chú trọng tổ chức, tạo sự hấp dẫn với trẻ mầm non.

Tại Trường Mầm non Đồng Phong (xã Nho Quan), ngay từ đầu năm học mới, bám sát chủ trương sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục, Ban giám hiệu nhà trường đã quán triệt, làm tốt công tác tư tưởng cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên nhà trường nhằm nhận thức rõ nhiệm vụ chính trị, lợi ích của việc sắp xếp cơ sở giáo dục để tạo được sự đồng thuận cao trong quá trình thực hiện. Nhà trường cũng thông tin đến cha mẹ học sinh về nhiệm vụ năm học sau sáp nhập trường để phối hợp thực hiện trong quá trình chăm sóc và nuôi dưỡng trẻ.

Cô giáo Lê Thu Hằng, Hiệu trưởng Trường Mầm non Đồng Phong cho biết: Sau sáp nhập, Trường có 1 điểm chính và 1 phân hiệu với 632 học sinh, 27 nhóm lớp. Thuận lợi của nhà trường khi bước vào năm học mới là cơ sở vật chất trường lớp tiếp tục nhận được sự quan tâm đầu tư, nâng cấp của địa phương. Điểm chính Đồng Phong được xây dựng thêm 8 phòng học mới với đầy đủ các trang thiết bị đáp ứng yêu cầu dạy và học. Phân hiệu Yên Quang đang triển khai xây dựng 6 phòng học, 2 phòng chức năng, đảm bảo cho việc chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ. Bên cạnh đó, phụ huynh học sinh cũng quan tâm đưa con em đến trường, đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu của nhà trường trong năm học 2026- 2027.

An toàn thực phẩm bếp ăn bán trú được Trường Mầm non Đồng Phong (Nho Quan) chú trọng.

Hiện nay, các hoạt động giáo dục được nhà trường triển khai nền nếp, nghiêm túc theo khung chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo đối với trẻ mầm non. Nhà trường bố trí, phân công giáo viên hợp lý theo từng độ tuổi, đảm bảo chất lượng chăm sóc, giáo dục. Quan tâm bổ sung trang thiết bị, đồ dùng, đồ chơi cho các lớp theo từng độ tuổi của chương trình giáo dục mầm non. Tiến hành kiểm tra sửa chữa hệ thống điện, nước, nhà vệ sinh các lớp đảm bảo cho việc nuôi dưỡng, chăm sóc trẻ.

Đặc biệt, thực hiện nhiệm vụ nuôi dưỡng trẻ với các bữa ăn bán trú, nhà trường đã triển khai lấy ý kiến phụ huynh về việc tổ chức bán trú, gửi thư mời rộng rãi, công khai đến các cơ quan, đơn vị cung cấp sản phẩm thực phẩm, ga, sữa… phục vụ cho bếp ăn bán trú, hoàn thiện các hồ sơ pháp lý để ký hợp đồng với nhà cung cấp theo đúng trình tự, quy định hiện hành. Đồng thời, nhà trường cũng đáp ứng đầy đủ các điều kiện về cơ sở vật chất để tổ chức cho trẻ được ăn nuôi bán trú.

Cô giáo Phạm Thị Huyên, giáo viên chủ nhiệm lớp 5 tuổi cho biết: Thực hiện nhiệm vụ năm học mới có nhiều thay đổi, đội ngũ giáo viên chúng tôi luôn nêu cao tinh thần, trách nhiệm để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đối với trẻ 5 tuổi, các chủ đề giảng dạy cho trẻ được giáo viên xây dựng giáo án tập trung vào các chủ đề quen thuộc xoay quanh bản thân trẻ như: trường mầm non gia đình, thế giới động vật, thực vật, hiện tượng tự nhiên....Giáo viên cũng quan tâm trang bị cho trẻ kiến thức, chuẩn bị tâm thế cho trẻ sẵn sàng bước vào lớp 1. Bên cạnh đó, trẻ mầm non cũng được rèn luyện về nền nếp từ các thói quen như: cất dép, rửa mặt, rửa tay, chào hỏi…

Hiện nay, nhiều trường học đang triển khai khám sức khoẻ định kỳ cho học sinh.

Sau khi hoàn thành việc sắp xếp, toàn tỉnh còn 725 cơ sở giáo dục công lập thuộc UBND cấp xã, phường quản lý, giảm 841 đầu mối, tương đương 57,9%. Bước vào năm học mới 2026- 2027 với một diện mạo mới và tầm nhìn mới, ngành Giáo dục và Đào tạo Ninh Bình đang đứng trước cơ hội lớn để bứt phá. Tại các nhà trường đều nhanh chóng ổn định tổ chức bộ máy, bắt tay ngay vào thực hiện nhiệm vụ năm học với các giải pháp, nhiệm vụ cụ thể nhằm thực hiện hiệu quả chủ đề năm học 2026 - 2027 là “Đổi mới tư duy - Chuyển biến mạnh mẽ - Kết quả thực chất”, qua đó góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, đáp ứng yêu cầu phát triển nguồn nhân lực trong giai đoạn mới.