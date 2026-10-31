Các nhà sáng tạo nội dung cùng góp mặt quảng bá di sản văn hóa cố đô Huế

Mùa đầu tiên dự kiến quy tụ 10 nhà sáng tạo đến từ Việt Nam, Thái Lan, Singapore, Indonesia và Hàn Quốc, cùng 5 nghệ sĩ hoặc nhân vật sáng tạo Việt Nam, hợp thành 5 đội trong hành trình 15 tập. Đồng hành cùng nghệ nhân, chuyên gia và cộng đồng địa phương, các đội sẽ phát triển những nội dung, sản phẩm và trải nghiệm mới mang bản sắc Huế. Chương trình hướng tới phát sóng trong nước, phân phối đa nền tảng tại nhiều quốc gia, với các phiên bản phụ đề và lồng tiếng phù hợp từng thị trường.

Khởi nguồn từ Huế, chương trình lấy văn hóa, di sản, con người, không gian sống và những đề bài thực tế của địa phương làm chất liệu trung tâm. Trên nền tảng đó, các nhà sáng tạo đến từ nhiều quốc gia sẽ đồng hành cùng nghệ sĩ hoặc nhân vật sáng tạo Việt Nam, nghệ nhân, chuyên gia và cộng đồng địa phương để khám phá chiều sâu văn hóa Huế.

Từ đó, chương trình phát triển những nội dung, sản phẩm hoặc trải nghiệm mới mang bản sắc địa phương. Huế không chỉ là bối cảnh ghi hình, mà còn giữ vai trò chủ thể xuyên suốt hành trình, từ xác định đề bài, cung cấp tư liệu và kết nối các nguồn lực bản địa đến tư vấn, đồng sáng tạo và kiểm chứng mức độ phù hợp của từng kết quả.

The Huế creators đánh dấu lần đầu tiên một chương trình truyền hình thực tế khởi nguồn từ Huế được phát triển ngay từ đầu theo định hướng đa quốc gia, đa ngôn ngữ và đa nền tảng, hướng tới hợp tác phân phối tại nhiều thị trường. Chương trình còn được kỳ vọng mở ra cách kể mới về Huế, đưa di sản đến gần hơn với công chúng đương đại, góp phần thúc đẩy kinh tế sáng tạo và phát triển một định dạng truyền hình thực tế do Việt Nam khởi xướng, có khả năng vươn ra khu vực và quốc tế.