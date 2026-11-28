Biểu tượng hãng Toyota ở Tokyo, Nhật Bản. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Các nhà sản xuất phụ tùng ôtô của Nhật Bản đang ngày càng tụt hậu, để mất vị trí dẫn đầu về thị phần vào tay các nhà cung cấp Đức, trong khi các đối thủ Trung Quốc ngày càng mở rộng vị thế.

Theo phân tích của Nikkei dựa trên dữ liệu của MarkLines về 30 nhà cung cấp hàng đầu toàn cầu, thị phần của các nhà sản xuất Nhật Bản trong tổng doanh thu đã giảm xuống còn 19% trong năm tài chính 2025, giảm mạnh so với một thập kỷ trước đó.

Doanh thu năm tài chính 2025 của các nhà cung cấp Nhật Bản đạt tổng cộng 130,1 tỷ USD, giảm 11% so với năm tài chính 2015.

Jtekt và Toyota Industries, hai công ty từng xếp thứ 21 và 24 trong năm tài chính 2015, đều đã rớt khỏi top 30. Chỉ có 5 công ty Nhật Bản lọt vào top 30 trong năm tài chính 2025, bằng một nửa so với trước đó một thập kỷ.

Sự suy giảm này phản ánh đà vươn lên của các đối thủ Trung Quốc và Hàn Quốc. Ngành công nghiệp ôtô Nhật Bản đã chậm chân trong quá trình chuyển đổi sang xe điện, trong khi các nhà sản xuất pin Trung Quốc và Hàn Quốc ngày càng mở rộng sự hiện diện nhờ chu kỳ phát triển sản phẩm ngắn và chi phí thấp hơn.

Công ty sản xuất pin hàng đầu của Trung Quốc - Contemporary Amperex Technology Co. Ltd., (CATL) đứng thứ 3 trong năm tài chính 2025. Công ty này thậm chí còn không có tên trong bảng xếp hạng năm tài chính 2015.

Nhà sản xuất pin Hàn Quốc LG Energy Solution đứng thứ 21 trong năm tài chính 2025, trong khi vào năm tài chính 2015, công ty này chưa tồn tại với tư cách là một pháp nhân độc lập.

Cả hai công ty đều tận dụng được đà tăng trưởng tại Trung Quốc, thị trường ôtô lớn nhất thế giới, nơi quá trình điện khí hóa ngành ôtô bắt đầu tăng tốc từ những năm 2010.

Xe chạy xăng sử dụng khoảng 30.000 bộ phận mỗi chiếc, nhưng với xe điện, con số này thấp hơn khoảng 30%, chỉ khoảng 20.000 bộ phận. Các nhà sản xuất Nhật Bản mạnh hơn trong lĩnh vực động cơ đốt trong và các công nghệ liên quan, nhưng đang phải đối mặt với những khó khăn khi trọng tâm cạnh tranh chuyển sang pin và các linh kiện điện tử.

Việc các nhà sản xuất ôtô Nhật Bản ngày càng sử dụng nhiều linh kiện sản xuất địa phương cho các loại xe lắp ráp ở nước ngoài cũng góp phần làm giảm thị phần của các nhà cung cấp Nhật Bản.

Tại Trung Quốc, các nhà sản xuất ôtô Nhật Bản đang chuyển hướng sang sử dụng nhiều linh kiện từ các nhà sản xuất phụ tùng Trung Quốc có giá thành cạnh tranh hơn để thu hẹp khoảng cách giá với các nhà sản xuất ôtô trong nước. Toyota Motor dường như đã sử dụng gần như toàn bộ linh kiện sản xuất tại Trung Quốc cho mẫu xe thể thao đa dụng bZ3X của mình tại quốc gia này.

Ông Nobuhiro Shibata, Giám đốc tại Deloitte Tohmatsu Group cho biết: “Trong bối cảnh các hãng sản xuất ôtô Nhật Bản đang chật vật với doanh số bán hàng, việc họ ngày càng sử dụng nhiều linh kiện từ các nhà sản xuất nội địa Trung Quốc - thị trường lớn nhất của họ - càng làm gia tăng áp lực.”

Khả năng phục hồi của các nhà sản xuất ôtô phương Tây cũng góp phần vào sự suy giảm của các đối thủ Nhật Bản. Theo khảo sát của Deloitte, thị phần của các công ty châu Âu và Mỹ trên thị trường xe hơi chở khách tại Mỹ và châu Âu, Trung Đông và châu Phi chỉ giảm từ 4 đến 5 điểm % từ năm 2019 đến năm 2025.

Thị phần của các nhà sản xuất phụ tùng Mỹ và Đức tính theo doanh thu cũng chỉ giảm vài điểm % trong thập kỷ qua.

Trong năm tài chính 2025, có 05 nhà sản xuất phụ tùng của Mỹ và 06 nhà sản xuất của châu Âu nằm trong top 30 về thị phần toàn cầu. Các công ty ở Mỹ và châu Âu đã hưởng lợi từ các vụ sáp nhập và mô hình kinh doanh mới.

Nhà sản xuất hộp số ZF Friedrichshafen của Đức đã đa dạng hóa hoạt động kinh doanh của mình, bao gồm cả việc mua lại TRW Automotive Holdings có trụ sở tại Mỹ vào năm 2015.

Nhà sản xuất linh kiện hệ thống ống xả Faurecia của Pháp đã mua lại công ty Hella của Đức vào năm 2022. Nhà sản xuất ghế ngồi Adient có trụ sở tại Mỹ đã được tách ra từ Johnson Controls International.

Nhật Bản chứng kiến ít sự hợp nhất như vậy hơn nhiều. Aisin Seiki và công ty con Aisin AW đã sáp nhập vào năm 2021 để thành lập Aisin, trong khi Astemo được tạo ra thông qua sự hợp nhất giữa Hitachi và một công ty con chuyên về phụ tùng của Honda.

Hai nhà sản xuất vòng bi Nhật Bản NSK và NTN đã ký kết thỏa thuận cuối cùng về việc sáp nhập hoạt động kinh doanh vào tháng 10/2027.

Một số nhà cung cấp Nhật Bản đang tìm kiếm cơ hội tăng trưởng ngoài lĩnh vực phụ tùng ôtô. Tập đoàn Toyota đang phát triển các hệ thống trí tuệ nhân tạo cho sản xuất và kiểm soát chất lượng. Trong khi đó, NGK, nhà sản xuất linh kiện gốm để làm sạch khí thải, đang nghiên cứu các ứng dụng liên quan đến chất bán dẫn./.