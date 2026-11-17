Thương hiệu xa xỉ Italy BVLGARI vừa mở mạng lưới bán lẻ tại Việt Nam với cửa hàng duy nhất tại Thủ đô Hà Nội. Tổng diện tích 233 m² tọa lạc tại số 29 Tràng Tiền, Hà Nội, cửa hàng nằm trong khuôn viên khách sạn Hotel de l’Opera Hanoi, được phát triển theo ý tưởng thiết kế “Rome đương đại”, kết hợp các yếu tố di sản La Mã với những nét đặc trưng văn hóa của thủ đô Hà Nội.

GẦN 5 NĂM PHÁT TRIỂN CỬA HÀNG TẠI VỊ TRÍ ĐẮC ĐỊA

Được thành lập tại Rome vào năm 1884, BVLGARI hiện thuộc tập đoàn hàng xa xỉ LVMH, nổi tiếng với các dòng sản phẩm trang sức, đồng hồ, nước hoa và phụ kiện cao cấp.

Đáng chú ý, để đưa cửa hàng tại Hà Nội vào hoạt động, thương hiệu này cùng các đối tác đã mất gần 5 năm triển khai dự án, bắt đầu từ thời kỳ đại dịch Covid-19. Khi đó, chủ sở hữu bất động sản là Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại Dân Chủ lên kế hoạch cải tạo một phần khách sạn, chuyển đổi không gian nhà hàng hiện hữu thành địa điểm bán lẻ cao cấp.

Savills Việt Nam, đơn vị tư vấn giao dịch bất động sản, đã tham gia từ giai đoạn đầu, phối hợp với BVLGARI và chủ sở hữu trong quá trình đánh giá mặt bằng, đàm phán hợp đồng thuê, điều phối thiết kế, xây dựng phương án hoàn thiện nội thất và thực hiện các thủ tục phê duyệt cần thiết.

Mỗi chi tiết nội thất đều lấy cảm hứng từ một biểu tượng khác nhau của BVLGARI. Ảnh: Harper’s Bazaar Việt Nam

Ông Matthew Powell, Giám đốc Savills Hà Nội cho biết đây là một giao dịch phức tạp, vượt ra ngoài phạm vi tìm kiếm địa điểm phù hợp và ký kết hợp đồng thuê thông thường. “Chúng tôi đã hợp tác với chủ sở hữu ngay từ những giai đoạn đầu của quá trình cải tạo khách sạn, cùng với BVLGARI và các đội ngũ thiết kế, kỹ thuật để xác định cách thức chuyển đổi không gian hiện hữu thành một cửa hàng bán lẻ cao cấp”, ông Matthew Powell chia sẻ.

Trước khi đầu tư cửa hàng quy mô lớn tại Hà Nội, BVLGARI đã trải qua những thay đổi đáng kể trong phương thức kinh doanh tại Việt Nam. Thương hiệu lần đầu gia nhập thị trường vào năm 2014 thông qua nhà phân phối nội địa Imex Pan Pacific Group (IPPG). Giai đoạn hiện diện đầu tiên của BVLGARI kéo dài đến tháng 3/2019.

Sau khoảng hai năm gián đoạn, BVLGARI chính thức trở lại thị trường Việt Nam vào năm 2021 với mô hình kinh doanh mới. Thay vì tiếp tục phân phối thông qua đối tác, hãng thành lập pháp nhân Bulgari Việt Nam để trực tiếp thực hiện hoạt động nhập khẩu và phân phối sản phẩm. Cũng trong năm này, BVLGARI khai trương cửa hàng tại TP.HCM.

Việc trực tiếp vận hành hoạt động kinh doanh cho phép thương hiệu chủ động hơn trong quản lý hệ thống bán lẻ, danh mục sản phẩm, chính sách bán hàng và dịch vụ chăm sóc khách hàng tại Việt Nam.

CÁC NHÀ MỐT ITALY GIA TĂNG HIỆN DIỆN

Không chỉ BVLGARI, những năm gần đây, thị trường hàng xa xỉ Việt Nam còn ghi nhận sự gia nhập và mở rộng hoạt động kinh doanh của nhiều thương hiệu thời trang danh tiếng đến từ Italy, với các hình thức từ thành lập pháp nhân trực tiếp kinh doanh đến hợp tác với những nhà phân phối hàng hiệu trong nước.

Cùng thuộc tập đoàn LVMH, nhà mốt Fendi thành lập Công ty TNHH Fendi Việt Nam vào năm 2023, đồng thời phát triển cửa hàng tại Union Square, một trong những địa điểm bán lẻ hàng xa xỉ tại trung tâm TP.HCM. Thương hiệu mang đến thị trường Việt Nam các dòng sản phẩm thời trang may sẵn, túi xách, giày dép và phụ kiện cao cấp.

Ở phân khúc thời trang xa xỉ theo phong cách tối giản, tháng 11/2025, thương hiệu Brunello Cucinelli cũng góp mặt tại tổ hợp bán lẻ hàng xa xỉ SIS Continental do S&S Group phát triển tại khách sạn Continental Saigon, TP.HCM. Nhà mốt Italy này nổi tiếng với các sản phẩm từ chất liệu cashmere, hướng đến nhóm khách hàng ưa chuộng phong cách sang trọng kín đáo, chú trọng chất liệu và kỹ thuật chế tác hơn những dấu hiệu nhận diện thương hiệu nổi bật.

Trong khi đó, những tên tuổi đã có nhiều năm kinh doanh tại Việt Nam như Gucci, Prada và Ermenegildo Zegna từng ghi nhận doanh thu hàng trăm tỷ đồng mỗi năm.

Theo dữ liệu của Vietdata, năm 2023, Gucci ghi nhận doanh thu khoảng 750 tỷ đồng tại Việt Nam. Tuy nhiên, con số này giảm khoảng 250 tỷ đồng so với năm trước, trong khi lợi nhuận sụt giảm tới 77%.

Cũng trong năm 2023, Prada ghi nhận doanh thu khoảng 200 tỷ đồng, đồng thời chuyển từ thua lỗ sang có lãi. Ermenegildo Zegna, thương hiệu chuyên về thời trang nam cao cấp đã thành lập pháp nhân tại Việt Nam từ năm 2012, cũng đạt doanh thu khoảng 200 tỷ đồng.

Bên cạnh các thương hiệu trực tiếp tổ chức hoạt động kinh doanh, nhiều nhà mốt Italy như Bottega Veneta, Dolce & Gabbana, Ferragamo, Versace và Emporio Armani lựa chọn tiếp cận khách hàng Việt Nam thông qua hệ thống của các doanh nghiệp phân phối hàng hiệu trong nước như IPPG và Tam Sơn.

Sự hiện diện ngày càng đa dạng của các nhà mốt quốc tế diễn ra trong bối cảnh thị trường thời trang và phụ kiện xa xỉ Việt Nam được các tổ chức nghiên cứu đánh giá còn nhiều dư địa tăng trưởng.

Theo báo cáo của Ken Research, quy mô thị trường thời trang và phụ kiện xa xỉ Việt Nam năm 2025 ước đạt 622 triệu USD, với tốc độ tăng trưởng bình quân 8,9%/năm trong giai đoạn 2020-2025. Tổ chức nghiên cứu này dự báo quy mô thị trường có thể đạt 1,02 tỷ USD vào năm 2031, với tốc độ tăng trưởng bình quân 8,6%/năm trong giai đoạn 2026-2031.

Đáng chú ý, sức mua của thị trường hiện tập trung chủ yếu tại hai đô thị lớn. TP.HCM chiếm khoảng 61% doanh thu thị trường thời trang và phụ kiện xa xỉ năm 2025, trong khi Hà Nội chiếm 31%. Túi xách và các sản phẩm đồ da cỡ nhỏ là những nhóm ngành hàng chiếm ưu thế.

Sự tập trung của nhóm khách hàng cao cấp tại hai thành phố lớn cũng kéo theo nhu cầu tìm kiếm mặt bằng bán lẻ tại các vị trí trung tâm, đặc biệt là những tuyến phố có giá trị thương mại cao như Đồng Khởi, Nguyễn Huệ, Lê Lợi tại TP.HCM và Tràng Tiền tại Hà Nội.

Theo Savills, năm 2024, TP.HCM có 36 cửa hàng bán lẻ xa xỉ, tăng 24% so với năm trước. Các thương hiệu cao cấp muốn gia nhập thị trường thường tìm kiếm mặt bằng có diện tích từ 200-350 m². Tuy nhiên, nguồn cung hạn chế tại những vị trí đáp ứng tiêu chuẩn của các nhà mốt quốc tế đã khiến quá trình gia nhập thị trường của một số thương hiệu kéo dài.

Đối với các thương hiệu xa xỉ, mặt bằng bán lẻ không chỉ phục vụ hoạt động trưng bày và giao dịch hàng hóa mà còn phải đáp ứng những yêu cầu riêng về kiến trúc, thiết kế, không gian tiếp đón và phục vụ khách hàng. Bên cạnh khu vực mua sắm thông thường, những cửa hàng quy mô lớn còn bố trí không gian tư vấn riêng, giới thiệu các bộ sưu tập đặc biệt và cung cấp dịch vụ cá nhân hóa sản phẩm.

Trong báo cáo về thị trường bán lẻ TP.HCM quý 1/2026, Savills ghi nhận giá thuê mặt bằng bán lẻ tầng trệt bình quân đạt 1,6 triệu đồng/m²/tháng, trong khi công suất thuê duy trì trên 90%. Nguồn cung bán lẻ mới dự kiến bổ sung đến năm 2028 chỉ khoảng 50.000 m². Trong điều kiện nguồn cung mặt bằng trung tâm hạn chế, việc cải tạo các công trình hiện hữu, tận dụng không gian tại những khách sạn cao cấp và công trình có giá trị kiến trúc đang trở thành một trong những phương án phát triển điểm bán của các thương hiệu xa xỉ tại Việt Nam.