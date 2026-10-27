Các nhà máy lọc dầu Nga tăng sản lượng diesel để thực hiện thỏa thuận với Mỹ

Sản lượng dầu diesel bình quân ngày giảm xuống khoảng 160.000 tấn trong nửa đầu tháng 10, so với mức 175.000 tấn/ngày trong tháng 9. Sản lượng bắt đầu tăng trở lại, hướng tới mức 180.000 tấn/ngày, sau khi các hạn ngạch được ban hành vào giữa tháng 10.

Theo các nguồn tin, nhu cầu tiêu thụ dầu diesel trong nước của Nga thường giảm xuống khoảng 140.000 tấn/ngày trong tháng 10, sau khi mùa thu hoạch ngũ cốc và mùa cao điểm đi lại bằng ô tô vào mùa hè kết thúc. Điều này giúp Nga có ít nhất 40.000 tấn dầu diesel/ngày, tương đương hơn 1 triệu tấn/tháng, dành cho xuất khẩu. Trong số này, khoảng 200.000 - 300.000 tấn nhiều khả năng sẽ được cung cấp cho các nước láng giềng theo các thỏa thuận liên chính phủ.

Moscow dự kiến tiếp tục duy trì lệnh cấm xuất khẩu dầu diesel có hiệu lực từ tháng 8, đồng thời sử dụng hạn ngạch để kiểm soát khối lượng dầu diesel được đưa ra nước ngoài.

Ngày 9/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Nga sẽ ngay lập tức vận chuyển hơn 300.000 tấn dầu diesel sang Mỹ, tiếp theo là 500.000 tấn trong tháng 11 và 1 triệu tấn trong giai đoạn sau đó. Khối lượng bổ sung 3 triệu tấn sẽ phụ thuộc vào tình trạng hoạt động của các nhà máy lọc dầu Nga. Washington đã tạm thời nới lỏng các lệnh trừng phạt đối với nhiên liệu Nga để cho phép hoạt động thương mại này, thông qua quyết định miễn trừ trừng phạt kéo dài 6 tháng của Bộ Tài chính Mỹ được ban hành cùng ngày.

Quyết định miễn trừ này không chỉ nhằm giảm áp lực giá nhiên liệu trước bầu cử, mà còn được một số nhà phân tích xem là bước đi đầu tiên hướng tới nới lỏng các lệnh trừng phạt đối với ngành năng lượng Nga, qua đó đưa nguồn cung của Moscow quay trở lại các thị trường phương Tây và giảm sự phụ thuộc vào Trung Quốc. Bắc Kinh đã tăng cường dựa vào nguồn cung từ Nga kể từ khi việc đóng cửa eo biển Hormuz làm gián đoạn nguồn dầu từ khu vực Vịnh.

Lô hàng đầu tiên, được vận chuyển trên tàu Agioi Fanendes mang cờ Malta, đã rời cảng Primorsk của Nga vào ngày 23/10, chở khoảng 40.000 tấn dầu diesel có hàm lượng lưu huỳnh cực thấp. Con tàu dự kiến đến New York vào ngày 7/11, bốn ngày sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ. Trong ngày tàu rời cảng, giá dầu diesel bán lẻ bình quân tại Mỹ ở mức 6,32 USD/gallon, tăng so với mức 3,63 USD/gallon cùng kỳ năm trước.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết các chuyến hàng dầu diesel tới Mỹ sẽ tiếp tục được vận chuyển thường xuyên. Ít nhất hai tàu chở dầu diesel khác của Nga cũng đã phát tín hiệu về các điểm đến tại Thổ Nhĩ Kỳ và Brazil.

Tuy nhiên, các nhà phân tích nghi ngờ khối lượng dầu diesel này đủ sức tạo ra tác động đáng kể đối với thị trường. Ngân hàng Standard Chartered cảnh báo Nga sẽ gặp khó khăn trong việc gia tăng sản lượng dầu diesel trong ngắn hạn do các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine đã gây hư hại cho các nhà máy lọc dầu của nước này, trong khi việc sửa chữa có thể kéo dài nhiều tháng.

Ngân hàng này cũng cho rằng lượng dầu diesel được chuyển hướng sang các khách hàng Mỹ sẽ làm giảm nguồn cung dành cho những khách hàng hiện hữu của Nga, thay vì tạo ra nguồn cung mới cho thị trường toàn cầu.