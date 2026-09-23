Các nhà máy lọc dầu châu Á sắp đón tin vui từ Ả Rập Xê Út

Các nguồn tin cho biết ít nhất ba đơn vị chế biến nhiên liệu đã nhận được đảm bảo không chính thức từ lãnh đạo Aramco về việc bốc xếp dầu tại Yanbu. Tuy nhiên, công ty chưa đưa ra thông báo chính thức và cũng chưa xác định thời điểm cụ thể.

Hoạt động bốc xếp tại Yanbu gần như đình trệ kể từ ngày 10/9, sau khi đường ống dẫn dầu Đông - Tây bị đóng cửa vì một vụ tấn công bằng máy bay không người lái xuất phát từ Iraq. Tuyến đường ống này có công suất vận chuyển khoảng 4 triệu thùng dầu mỗi ngày tới Yanbu.

Ảnh minh họa: Theo Oilprice/

Một nguồn tin am hiểu vấn đề cho biết Ả Rập Xê Út đang nỗ lực khôi phục khoảng một nửa công suất vận chuyển trong vài ngày tới. Saudi Aramco từ chối bình luận về thông tin này.

Theo các thương nhân, một số nhà máy lọc dầu châu Á đã bỏ lỡ lịch nhận hàng dự kiến tại Yanbu do đường ống bị đóng cửa. Một số tàu chở dầu hiện đã neo gần cảng hoặc đang trên đường tới khu vực này.

Sau sự cố, quốc gia này đã tăng cường xuất khẩu dầu sang châu Á từ cảng Ras Tanura ở Vịnh Ba Tư. Lượng dầu này có thể được chuyển từ tàu sang tàu tại Vịnh Oman sau khi đi qua eo biển Hormuz, khu vực đang chịu nhiều căng thẳng.

Trong khi đó, các nhà máy lọc dầu châu Âu đang chịu ảnh hưởng rõ rệt hơn từ tình trạng gián đoạn tại Yanbu. Tuần trước, Aramco thông báo với ít nhất hai nhà máy lọc dầu châu Âu rằng họ sẽ không được phân bổ dầu theo các hợp đồng dài hạn trong tháng 10 do các cuộc tấn công vào đường ống. Aramco cho biết quyết định này áp dụng với toàn bộ khách hàng tại châu Âu.