Các nhà máy lọc dầu châu Á đa dạng hóa nguồn dầu thô ngoài eo biển Hormuz

Một trong những hướng đi là chuyển sang mua dầu từ khu vực Đại Tây Dương, với nguồn cung từ Mỹ, Tây Phi, Brazil và các nước Mỹ Latinh, Canada. Tuy nhiên, quãng đường vận chuyển dài hơn và chi phí vận tải cao hơn khiến việc thay thế nguồn cung trong thời gian ngắn gặp khó khăn.

Điển hình, trước khi xảy ra gián đoạn, khoảng 70% nguồn dầu thô của nhà máy lọc dầu Aster tại Singapore đến từ vùng Vịnh Ba Tư. Đến tháng 9, cơ cấu này đảo chiều khi khoảng 70% nguồn cung đến từ ngoài vùng Vịnh, bao gồm Tây Phi, Mỹ Latinh và Canada.

Đối với những nhà máy lọc dầu vẫn phụ thuộc về mặt kỹ thuật vào đặc tính dầu thô Trung Đông, Vietcap cho biết Oman là một nguồn thay thế quan trọng do không cần đi qua eo biển Hormuz. Dầu Oman Export Blend có thể được bốc hàng bên ngoài eo biển và vận chuyển trực tiếp vào Ấn Độ Dương.

Lượng dầu Oman nhập khẩu của Hàn Quốc được cho là đã tăng gấp ba lần, trong khi các nhà máy lọc dầu tại Nhật Bản, Malaysia, Ấn Độ và Hàn Quốc đã tìm kiếm sản lượng hợp đồng dài hạn cao hơn.

Trung Quốc và Ấn Độ cũng có thêm lựa chọn đa dạng hóa thông qua dầu thô Nga và hệ thống đường ống. Nga vẫn là nhà cung cấp thay thế quan trọng đối với cả hai nước. Trong khi đó, Trung Quốc còn có các đường ống kết nối với nguồn dầu thô Nga và Trung Á, qua đó giảm phụ thuộc vào các điểm nghẽn hàng hải.

Cùng với đó, Ấn Độ hiện đã đa dạng hóa nguồn cung ở mức cao, nhập khẩu dầu thô từ hơn 40 quốc gia. Nga vẫn là nhà cung cấp lớn nhất, còn Tây Phi và Mỹ Latinh là những nguồn thay thế bổ sung.

Các đợt gián đoạn lớn tại eo biển Hormuz thường kéo dài 30-45 ngày. Nguồn: Truyền thông đại chúng, Vietcap

Theo Vietcap, hoạt động rút tồn kho cũng tạo ra bộ đệm trong thời gian các chuỗi cung ứng thay thế được hình thành. Trung Quốc ghi nhận mức thay đổi tồn kho dầu thô lần lượt -500.000, -940.000, +210.000 và -940.000 thùng/ngày trong các tháng 5, 6, 7 và 8/2026.

Tính đến ngày 9/9, tồn kho dầu thô trên bờ của Trung Quốc ở mức khoảng 1,23 tỷ thùng, tạo thêm bộ đệm trước các gián đoạn nguồn cung trong ngắn hạn.