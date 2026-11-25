Các nhà máy lọc dầu Ấn Độ đang đẩy mạnh thuê tàu chở dầu theo hợp đồng dài hạn nhằm bảo đảm nguồn cung dầu thô. (Ảnh: AFP)

Reliance Industries, đơn vị vận hành tổ hợp lọc dầu lớn nhất thế giới, đã tăng số lượng tàu chở dầu siêu lớn (VLCC) thuê theo hợp đồng định hạn lên khoảng 12 chiếc, so với mức 7-8 chiếc trước đây. Trong khi đó, các doanh nghiệp lọc dầu nhà nước cũng đang tìm kiếm tàu để thuê trong nhiều tháng, thậm chí nhiều năm. Indian Oil Corp. cho biết đang tìm cách tăng số hợp đồng thuê dài hạn và có kế hoạch mua một số tàu.

Tình trạng thiếu tàu chở dầu siêu lớn do xung đột gây ra đã đẩy giá cước vận tải lên mức cao kỷ lục, buộc nhiều chính phủ và doanh nghiệp phải tìm biện pháp để duy trì hoạt động vận chuyển dầu. Mỹ đã cho phép một số tàu thuộc đội tàu ngầm bị trừng phạt quay trở lại hoạt động, trong khi Ấn Độ nới lỏng giới hạn tuổi tàu.

Tình trạng này đặc biệt đáng lo ngại đối với Ấn Độ - nước nhập khẩu dầu lớn thứ ba thế giới, với hơn 90% nhu cầu dầu thô phụ thuộc vào nguồn cung nước ngoài, trong khi năng lực sở hữu đội tàu chở dầu còn hạn chế.

Theo Sumit Ritolia, chuyên gia phân tích tại Kpler, việc thuê tàu dài hạn giúp các nhà máy lọc dầu Ấn Độ chủ động hơn trong vận chuyển, đa dạng hóa nguồn cung từ Trung Đông, Nga, Tây Phi, Brazil và các khu vực khác, đồng thời linh hoạt điều chỉnh chiến lược mua dầu theo diễn biến thị trường.

Trước xung đột Mỹ - Iran, các nhà máy lọc dầu Ấn Độ thường mua dầu Trung Đông theo điều kiện FOB, tức tự chịu trách nhiệm vận chuyển và thuê tàu cho từng chuyến hàng. Tuy nhiên, sau khi nhiều tàu bị tấn công tại eo biển Hormuz, các nhà cung cấp ngày càng chuyển sang bán dầu theo điều kiện giao hàng tận nơi, do người mua không muốn mạo hiểm đưa tàu của mình qua tuyến hàng hải này. Trong khi đó, cước vận tải tăng mạnh cũng làm giảm lợi thế từ mức chiết khấu giá dầu của các nhà khai thác vùng Vịnh Ba Tư.

Để kiểm soát chi phí vận chuyển và giảm thiểu rủi ro, một số doanh nghiệp như Reliance đã chuyển sang thuê tàu với mức giá cố định. Theo lãnh đạo doanh nghiệp, Reliance hiện có khoảng 25 tàu chở dầu thô và sản phẩm dầu mỏ thuê theo hợp đồng định hạn, giúp hạn chế rủi ro biến động cước vận tải.

Các doanh nghiệp nhà nước cũng đang mở rộng hoạt động thuê tàu. Indian Oil hiện thuê định hạn 3 tàu chở dầu thô và 9 tàu chở khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG). Bharat Petroleum Corp. (BPCL) đang thuê 2 tàu VLCC và 6 tàu chở khí cỡ lớn, đồng thời dự kiến gia hạn thêm 3 năm đối với các hợp đồng sắp hết hạn vào tháng 1.

Theo chuyên gia Kpler, trong bối cảnh thị trường dầu thô còn nhiều bất ổn, hợp đồng thuê tàu định hạn mang lại lợi thế về tính linh hoạt, bảo đảm nguồn cung và khả năng kiểm soát logistics. Nhu cầu thuê tàu dài hạn được dự báo sẽ tiếp tục tăng, đặc biệt đối với các doanh nghiệp có nhu cầu nhập khẩu dầu thô thường xuyên.

Nh.Thạch