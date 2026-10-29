Các nhà leo núi Chung kết Olympia 26 chốt thứ tự thi chung kết

Theo kết quả bốc thăm thứ tự thi Chung kết Đường lên đỉnh Olympia 26 vào ngày 29/10, Nguyễn Huy Quang Minh (THPT Chuyên Thái Bình, Hưng Yên) thi đấu ở vị trí số 1. Đoàn Lê Anh Đức (THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam, Hà Nội) xuất phát ở vị trí số 2. Trần Võ Gia Bảo (THPT Chuyên Lê Quý Đôn - Đông Hải, Khánh Hòa) giữ vị trí số 3. Lý Thái Dương (THPT Chuyên Hùng Vương, Phú Thọ) thi đấu ở vị trí số 4.

Trước khi bốc thăm, Nguyễn Huy Quang Minh mong muốn được xuất phát ở vị trí số 4, bởi trong 3 trận trước đó, em lần lượt thi đấu ở các vị trí 1, 2 và 3. Tuy nhiên, kết quả đưa nam sinh về vị trí số 1. Với lá thăm may mắn kèm lời chúc “điểm 10 nhân đôi”, Quang Minh hài hước cho rằng mức nhân đôi vẫn chưa đủ, có lẽ phải nhân ba hoặc nhân bốn mới khiến em hài lòng.

4 thí sinh trong buổi bốc thăm thứ tự thi Chung kết Đường lên đỉnh Olympia 26. Ảnh: BTC

Trong khi đó, Đoàn Lê Anh Đức bốc thăm được vị trí số 2, đúng với cách em mô tả trước đó là con số “muốn nhưng không thích”. Nam sinh cho biết tâm lý khá thoải mái, tự hào và không chịu quá nhiều áp lực khi góp mặt ở trận chung kết.

Tại Đường lên đỉnh Olympia 26, nam sinh thể hiện phong độ nổi bật ở các vòng thi trước, giành 330 điểm trong trận tháng và 220 điểm ở trận quý IV. Đây cũng là lần thứ hai liên tiếp Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam có học sinh góp mặt trong trận chung kết năm, sau nhà vô địch Trần Trung Kiên năm 2025.

Ảnh: BTC

Với vị trí số 3 như mong muốn, nam sinh THPT Chuyên Lê Quý Đôn - Đông Hải, Khánh Hòa - Trần Võ Gia Bảo hy vọng con số này tiếp tục mang lại may mắn, bởi gắn với hai chiến thắng trước đó.

Xuất phát ở vị trí số 4, Lý Thái Dương cho biết em mong muốn đứng ở vị trí số 3, sau ba trận trước lần lượt thi đấu ở các vị trí 1, 4 và 2. Nam sinh Trường THPT Chuyên Hùng Vương (Phú Thọ) từng giành chiến thắng quý II với 200 điểm.

Chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm 2026 được truyền hình trực tiếp lúc 8h30 Chủ nhật, ngày 1/11 tại trường quay S14, Đài Truyền hình Việt Nam và bốn điểm tại Khánh Hòa, Phú Thọ, Hưng Yên và Hà Nội.