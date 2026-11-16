Các nhà lãnh đạo thế giới tề tựu tại châu Á, chuỗi sự kiện ngoại giao quan trọng đang chờ

Trong tuần này, các nhà lãnh đạo thế giới sẽ đến châu Á để tham dự chuỗi sự kiện ngoại giao cấp cao diễn ra liên tiếp, nơi họ sẽ thảo luận về nhiều vấn đề, từ trí tuệ nhân tạo (AI) và thương mại cho đến khả năng giải trừ vũ khí hạt nhân.

Sự kiện đáng chú ý đầu tiên là Hội nghị Thượng đỉnh các nhà lãnh đạo Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) do Trung Quốc đăng cai tổ chức ở thành phố Thâm Quyến vào ngày 18-19/11.

APEC đại diện cho hơn 60% GDP toàn cầu và từ lâu đã thúc đẩy thương mại tự do cùng chủ nghĩa đa phương. Tuy nhiên, điểm nhấn của hội nghị năm nay có thể nằm ở cuộc gặp ba bên đã được xác nhận giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Ông Xiaoyu Pu, Phó giáo sư tại khoa Khoa học Chính trị thuộc Đại học Nevada, nhận định rằng cuộc gặp ba bên này "có lẽ mang tính biểu tượng nhiều hơn là thực chất, mặc dù bản thân tính biểu tượng cũng đóng vai trò quan trọng trong ngoại giao giữa các cường quốc".

"Ông Trump dường như quan tâm đến vấn đề kiểm soát vũ khí hạt nhân và phi hạt nhân hóa. Ưu tiên của ông Tập Cận Bình có lẽ là duy trì mối quan hệ ổn định với Washington, đồng thời bảo toàn quan hệ đối tác chiến lược giữa Trung Quốc và Nga. Trong khi đó, ông Putin lại muốn duy trì lợi thế của mình liên quan đến vấn đề Ukraine", vị chuyên gia nhận định.

Trung tâm Giao dịch Quốc tế Thâm Quyến, địa điểm chính diễn ra Hội nghị APEC năm 2026. Ảnh: CGTN

Đồng tình với nhận định trên, các nhà phân tích trao đổi với AFP cảnh báo rằng không nên đặt kỳ vọng quá cao.

"Ý nghĩa biểu tượng… sẽ chiếm phần lớn nội dung thực chất của cuộc gặp này", ông Ryan Hass từ Viện Brookings chia sẻ với AFP.

Ông Wang Wen, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Tài chính Trùng Dương thuộc Đại học Nhân dân Trung Quốc, cũng cho rằng khả năng cao là cuộc đàm phán có thể kết thúc mà không đạt được bước đột phá nào.

Ngoài ra, AI được dự đoán sẽ là một chủ đề nóng tại APEC, sau khi ông Tập Cận Bình và ông Trump đạt thỏa thuận vào tháng 9 về việc thiết lập một "kênh liên lạc" để xử lý các sự cố liên quan đến AI.

Ông Trump từng nhiều lần bác bỏ những lo ngại cho rằng AI có thể gây ra mối đe dọa đối với nhân loại.

Tuy nhiên, bất chấp sự cạnh tranh công nghệ gay gắt giữa 2 nước, những lời kêu gọi hợp tác đang ngày càng gia tăng do cả hai bên đều có chung mối lo ngại về vũ khí sinh học và các vụ tấn công mạng nhắm vào cơ sở hạ tầng.

Vào tháng 9, ông Tập Cận Bình tuyên bố rằng Washington và Bắc Kinh có trách nhiệm "phát triển và quản lý AI theo hướng tích cực, đồng thời đảm bảo rằng sự phát triển của AI luôn nằm dưới sự kiểm soát của con người".

Trước khi ông Trump tới Trung Quốc dự Hội nghị Thượng đỉnh APEC, một loạt các sự kiện ngoại giao khác ở châu Á cũng thu hút sự chú ý, đặc biệt là hội nghị của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) khai mạc tại Philippines vào ngày 15/11.

Trong thời gian ông Trump ở Manila, các quan chức Mỹ sẽ tổ chức một cuộc họp bên lề với nhóm "Bộ tứ" (Quad) – bao gồm Australia, Ấn Độ, Nhật Bản và Mỹ.

Đồng thời, một hội nghị thượng đỉnh của cộng đồng các quốc gia nói tiếng Pháp (Francophone) – với sự tham gia của Thủ tướng Canada Mark Carney và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron – cũng đang diễn ra tại Campuchia.

Sau tuần lễ ngoại giao sôi động tại châu Á, sự kiện quốc tế tiếp theo đáng chú ý sẽ là Hội nghị Thượng đỉnh G20 do Mỹ đăng cai tại Miami, Florida vào tháng 12, nơi có thể chứng kiến sự tái hiện của một hội nghị thượng đỉnh ba bên Nga - Mỹ - Trung Quốc tiếp theo.

Tuy nhiên, vẫn chưa rõ liệu ông Putin có tham dự sự kiện này hay không, trong khi sự tham dự của ông Tập Cận Bình được cho là phụ thuộc vào độ ổn định của quan hệ Mỹ - Trung.

Minh Đức (Theo The Guardian, Asia Financial)