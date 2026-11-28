Thủ tướng Lê Minh Hưng và Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing, Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith, Thủ tướng Campuchia Hun Manet chụp ảnh chung trước khai mạc Hội nghị cấp cao CLMV 12. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Tại Phiên họp giữa bốn nhà lãnh đạo, Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh giai đoạn 2027-2030 là thời điểm hợp tác CLMV cần tạo bước chuyển về chất trong hợp tác, hướng tới xây dựng khu vực trở thành trung tâm logistics khu vực và trung tâm kinh doanh tiên tiến, kết nối toàn cầu”.

Theo đó, các nhà lãnh đạo trao đổi cởi mở, thẳng thắn và chân thành về vai trò và định hướng chiến lược của hợp tác CLMV trong giai đoạn mới, các biện pháp tháo gỡ nút thắt và phát huy thế mạnh của cơ chế.

Các nhà lãnh đạo đã thống nhất các biện pháp nhằm tạo đột phá cho hợp tác CLMV, hướng tới xây dựng bốn nước trở thành trung tâm logistics khu vực và trung tâm kinh doanh tiên tiến, kết nối toàn cầu.

Các nhà lãnh đạo ủng hộ năm đề xuất của Thủ tướng Chính phủ nhằm biến thế mạnh thành sức mạnh kinh tế, những chuỗi giá trị chung và mở rộng nguồn lực cho phát triển.

Thứ nhất, quyết liệt tháo gỡ những rào cản, vướng mắc đang tồn tại để hàng hóa, dòng vốn và lao động được lưu thông thông suốt, hình thành không gian phát triển chung của bốn nước.Thứ hai, hình thành cơ sở sản xuất chung và các chuỗi cung ứng Campuchia-Lào-Myanmar-Việt Nam có sức cạnh tranh khu vực. Thứ ba, đổi mới phương thức huy động nguồn lực, phát huy tối đa vai trò của khu vực tư nhân. Thứ tư, định vị vai trò mới của CLMV trong cấu trúc khu vực đang định hình và chuyển biến nhanh chóng. Thứ năm, bảo đảm sự thống nhất giữa cam kết cấp cao và hành động thực tiễn; cụ thể hóa các cam kết chính trị thành hành động và sản phẩm thực chất.