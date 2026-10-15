Các nhà khoa học Việt Nam trên bảng xếp hạng ảnh hưởng thế giới năm 2026

Mỗi cuốn học bạ không chỉ ghi lại điểm số hay kết quả rèn luyện của một năm học, mà còn lưu giữ một phần hành trình trưởng thành của mỗi học sinh. Từ những nét chữ đầu tiên ở bậc tiểu học đến những năm tháng chuẩn bị bước vào giảng đường, học bạ là căn cứ để nhà trường đánh giá quá trình học tập của các em.