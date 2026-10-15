Các nhà khoa học Việt Nam trên bảng xếp hạng ảnh hưởng thế giới năm 2026
Vừa qua, Bảng Xếp hạng các Nhà khoa học có Ảnh hưởng nhất Thế giới 2026 do GS. John P. A. Ioannidis cùng các cộng sự tại Đại học Stanford (Hoa Kỳ) và Elsevier đã chính thức được công bố đầu tháng 10/2026. Bảng xếp hạng được xây dựng từ dữ liệu Scopus của Elsevier với trên hơn 7 triệu nhà khoa học toàn cầu. Các nhà khoa học được phân vào 20 lĩnh vực và 174 ngành hẹp. Chỉ những người thuộc top 2% dẫn đầu của ngành hoặc 100.000 người có c-score cao nhất mới có tên trong danh sách. Theo công bố vừa qua, Việt Nam có 280 nhà khoa học thuộc 70 cơ sở giáo dục và nghiên cứu góp mặt trong Xếp hạng theo Năm 2025 và 121 nhà khoa học thuộc 40 cơ sở giáo dục có mặt trong Xếp hạng theo Thành tựu Trọn đời.
Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/cac-nha-khoa-hoc-viet-nam-tren-bang-xep-hang-anh-huong-the-gioi-nam-2026-post1885384.tpo