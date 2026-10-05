Các nhà khoa học Mỹ biến nước muối thành pin

Hình ảnh về loại pin nước mặn. Ảnh: Phòng thí nghiệm Quốc gia Oak Ridge

Phát hiện mang tính đột phá này có thể thay đổi cách các công ty điện lực lưu trữ điện năng để ứng phó với tình trạng mất điện, nhu cầu sử dụng cao điểm và năng lượng tái tạo.

Thay vì tiếp tục theo đuổi phản ứng oxy kém hiệu quả, các nhà khoa học tại Phòng thí nghiệm Quốc gia Oak Ridge nhận ra rằng chính phản ứng phụ mạnh hơn mà họ từng cố tránh lại là lựa chọn phù hợp để đảm nhiệm nhiệm vụ chính của pin.

Truyền thông Mỹ đưa tin rằng các nhà nghiên cứu tại Phòng thí nghiệm Quốc gia Oak Ridge cũng phát hiện ra phản ứng phụ trong quá trình hoạt động của loại pin nước mặn này. Đó là chúng có thể tạo chất tẩy hiệu quả hơn so với phản ứng oxy hóa chính mà hầu hết các loại pin thông thường dựa vào.

Bằng cách bổ sung thêm khoảng 5% chất tẩy, các nhà nghiên cứu nhận thấy họ có thể tăng gấp đôi công suất cực đại và đưa mức điện áp tiệm cận với pin lithium-ion. Mặc dù pin lithium-ion hoạt động rất hiệu quả nhưng chúng cần hệ thống làm mát để giảm thiểu nguy cơ cháy nổ, đồng thời phụ thuộc vào các vật liệu như lithi và coban – những nguồn tài nguyên thường phải nhập khẩu từ nước ngoài.

Do đó, Phòng thí nghiệm Quốc gia Oak Ridge đang theo đuổi hướng đi khác, tập trung vào các loại vật liệu phổ biến, chi phí thấp hơn và an toàn hơn. Các loại pin này cũng không cần chất xúc tác hay công đoạn chuyển đổi khí diễn ra chậm chạp.

Nếu các nhà nghiên cứu có thể triển khai thành công quy trình hóa học này ở quy mô lớn, đơn vị cung cấp điện sẽ có giải pháp tiết kiệm chi phí hơn để lưu trữ điện năng trong thời gian dài, đồng thời giải quyết hiệu quả các vấn đề mất điện và sự biến động của nhu cầu sử dụng.

Các hệ thống dựa vào nước muối cùng những nguyên liệu phổ biến như muối và chất tẩy rửa có thể là một trong những giải pháp khả thi nhất để tạo ra hệ thống lưu trữ vừa có chi phí thấp, vừa không bắt lửa. Điều này cũng có thể giúp giảm giá thành của các loại pin dự phòng dùng cho gia đình.

Ngoài ra, công nghệ này còn giúp tiết kiệm chi phí năng lượng nhờ khả năng tích trữ điện để sử dụng sau này.

Phòng thí nghiệm Quốc gia Oak Ridge đang nỗ lực để đưa công nghệ pin này đến gần hơn với việc ứng dụng thực tế.