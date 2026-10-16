Các nhà khoa học hàng hải thế giới hiến kế phát triển vận tải biển

PGS.TS Nguyễn Minh Đức, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học hàng hải Việt Nam phát biểu.

Tham dự hội nghị có các nhà quản lý, chuyên gia, nhà khoa học, giảng viên và người học trong nước, quốc tế nhằm trao đổi về các giải pháp phát triển bền vững vận tải biển và đường thủy nội địa trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Các tham luận tại hội nghị hướng tới xây dựng các chiến lược phát triển dài hạn, kết hợp đổi mới công nghệ với các giải pháp bền vững, góp phần tăng cường kết nối khu vực và củng cố mạng lưới logistics toàn cầu. Đây cũng là hoạt động thiết thực triển khai Nghị quyết 20-NQ/TW ngày 28/7/2026 về xây dựng Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Minh Đức, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Hàng hải Việt Nam, cho biết các lĩnh vực vận tải biển và vận tải đường thủy nội địa đang trải qua những chuyển biến mạnh mẽ do tác động của biến đổi khí hậu, các thách thức về môi trường, quá trình chuyển dịch năng lượng toàn cầu và sự phát triển nhanh chóng của công nghệ. Do đó, hội nghị là diễn đàn để các nhà hoạch định chính sách, tổ chức quốc tế, giới học thuật và chuyên gia trong ngành trao đổi kiến thức, chia sẻ kinh nghiệm và tìm kiếm những giải pháp sáng tạo, góp phần phát triển vận tải bền vững.

Đại biểu quốc tế tham luận trực tuyến.

Các nội dung thảo luận tại hội nghị sẽ góp phần triển khai Chiến lược giảm phát thải khí nhà kính của Tổ chức Hàng hải quốc tế (IMO), đồng thời hỗ trợ thực hiện các nguyên tắc và khuyến nghị của Hiệp hội Quốc tế về Cơ sở hạ tầng giao thông đường thủy (PIANC) về vận tải đường thủy có trách nhiệm với môi trường và phát triển bền vững. Để đạt được những mục tiêu này, không chỉ cần đổi mới công nghệ mà còn phải xây dựng khuôn khổ chính sách hiệu quả, tăng cường hợp tác quốc tế và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, có khả năng dẫn dắt quá trình chuyển đổi xanh và chuyển đổi số.

Theo ông Nguyễn Anh Vũ, Quyền Trưởng phòng Vận tải an toàn và phương tiện, Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam, Việt Nam có hệ thống sông ngòi dày đặc và bờ biển dài hơn 32.000 km với nhiều cảng biển, cảng thủy nội địa quan trọng. Giao thông thủy nội địa và hàng hải đóng vai trò huyết mạch trong vận tải hàng hóa, kết nối các trung tâm kinh tế, vùng nguyên liệu và cửa ngõ giao thương quốc tế. Phát triển loại hình vận tải này với chi phí hợp lý, năng lực vận chuyển lớn, ít phát thải và thân thiện với môi trường là một trong những giải pháp chiến lược nhằm giảm áp lực lên đường bộ, giảm phát thải khí nhà kính và nâng cao hiệu quả logistics quốc gia.

Các nhóm nội dung quan trọng được đại biểu thảo luận phản ánh những ưu tiên cấp bách của ngành giao thông vận tải trong bối cảnh chuyển đổi xanh, chuyển đổi số và hội nhập quốc tế sâu rộng, đồng thời gắn với những nội dung mà Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam đang tích cực tham mưu, triển khai trong thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về lĩnh vực này.

Giáo sư Ming K. Lim, Đại học Glasgow, Vương quốc Anh, tham luận.

Tại hội nghị, các đại biểu trao đổi về khả năng ứng dụng công nghệ mới, phát triển hạ tầng bền vững, hoàn thiện cơ chế, chính sách và xây dựng các mô hình tài chính sáng tạo nhằm nâng cao hiệu quả vận tải, giảm phát thải, bảo vệ môi trường và tăng cường khả năng chống chịu của hệ thống hạ tầng. Bên cạnh các giải pháp công nghệ, hội nghị cũng đề cao vai trò của chính sách bảo đảm phúc lợi xã hội và các thực hành phát triển bền vững trong dài hạn.

Theo nghiên cứu của nhóm tác giả thuộc Trung tâm Nghiên cứu Hệ thống Giao thông thông minh, Đại học Công nghệ Vũ Hán (Trung Quốc), phát triển vận tải đường thủy nội địa có thể góp phần giảm chi phí logistics và nâng cao hiệu quả của hệ thống vận tải đa phương thức. Nghiên cứu cũng đánh giá hiệu quả của dự án đường thủy quy mô lớn tại Trung Quốc trong việc tiết kiệm chi phí logistics, với mức tiết kiệm dự kiến đạt hơn 160 tỷ nhân dân tệ tại hai tỉnh Giang Tây và Quảng Đông đến năm 2050. Việc chuyển dịch hàng hóa từ đường bộ, đường sắt sang đường thủy, nhất là các mặt hàng rời như than, khoáng sản và vật liệu xây dựng, được đánh giá là góp phần rút ngắn cự ly vận chuyển và giảm chi phí.

Ngày 17/10, các đại biểu tham gia chương trình tham quan thực tế, tìm hiểu hệ thống giao thông, cảng biển và hoạt động vận tải tại Hải Phòng.