Các nhà khoa học, chuyên gia Việt Nam - Hàn Quốc chia sẻ về đào tạo nguồn nhân lực du lịch

Sáng 24-9, Trường Cao đẳng Du lịch Nha Trang phối hợp với Hiệp hội Quản trị Du lịch Hàn Quốc tổ chức hội thảo khoa học quốc tế với chủ đề: “Đào tạo nguồn nhân lực du lịch trong bối cảnh chuyển đổi số và hội nhập quốc tế - Kinh nghiệm và định hướng phát triển”. Hội thảo thu hút sự tham gia của các nhà khoa học, chuyên gia Hàn Quốc và một số trường đại học, cao đẳng trong nước.

Các đại biểu tham dự hội thảo.

Lãnh đạo Trường Cao đẳng Du lịch Nha Trang phát biểu tại hội thảo.

Tại hội thảo, các chuyên gia, nhà khoa học được nghe báo cáo tham luận về: Phát triển năng lực số cho nguồn nhân lực du lịch; ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong đào tạo; đổi mới mô hình đào tạo nghề du lịch; liên kết giữa cơ sở đào tạo với doanh nghiệp; phát triển nguồn nhân lực du lịch bền vững; hợp tác quốc tế trong đào tạo du lịch; phát triển khung năng lực số; nâng cao chất lượng đào tạo gắn với yêu cầu chuyển đổi số và hội nhập quốc tế...

Đại diện Hiệp hội Quản trị Du lịch Hàn Quốc phát biểu tại hội thảo.

Trong khuôn khổ hội thảo, một số công trình nghiên cứu phản ánh những xu hướng nghiên cứu mới của lĩnh vực đào tạo và phát triển nguồn nhân lực du lịch cũng được công bố. Qua đó, cung cấp nhiều luận cứ khoa học, kinh nghiệm thực tiễn và những khuyến nghị có giá trị cho các nhà quản lý, cơ sở đào tạo và doanh nghiệp du lịch trong quá trình hoạch định chiến lược phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của chuyển đổi số, hội nhập quốc tế.

Quang cảnh hội thảo.

Hội thảo là dịp để các nhà quản lý, nhà khoa học, chuyên gia, giảng viên, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo trong nước, quốc tế trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ kết quả nghiên cứu, thảo luận những vấn đề lý luận và thực tiễn liên quan đến đào tạo nguồn nhân lực du lịch trong thời đại số. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực du lịch, đưa du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của đất nước trong kỷ nguyên chuyển đổi số.