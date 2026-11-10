Các nhà khoa học Australia phát triển công nghệ xử lý nước thải lấy cảm hứng từ thực vật

Sinh vật trong tự nhiên có khả năng lọc, hấp thụ và phân tách các chất trong môi trường nước, góp phần làm sạch nguồn nước và duy trì cân bằng hệ sinh thái. (Ảnh: MINH DUY)

Theo thông báo của Đại học Quốc gia Australia (ANU) công bố ngày 10/11, nhóm nghiên cứu do các nhà khoa học của trường dẫn đầu đang mô phỏng cơ chế thực vật phân loại và nhận diện các phân tử ở cấp độ phân tử để phát triển hệ thống xử lý những nguồn nước thải công nghiệp có thành phần phức tạp.

Thực vật và vi sinh vật trong tự nhiên có khả năng hấp thụ, thanh lọc và tái chế các phân tử xung quanh để thu nhận những nguồn dinh dưỡng cần thiết cho quá trình sinh trưởng.

Tuy nhiên, hoạt động sản xuất công nghiệp của con người ngày càng gia tăng đã tạo ra lượng chất thải phức tạp, vượt quá khả năng tự làm sạch của các hệ sinh thái tự nhiên, theo các chuyên gia của Đại học Quốc gia Australia (ANU).

Nước thải từ các ngành như nuôi trồng thủy sản, nông nghiệp và khai khoáng vẫn chứa nhiều tài nguyên có giá trị. Tuy nhiên, những thành phần này thường tồn tại trong các hỗn hợp phức tạp, khiến việc phân tách và thu hồi gặp nhiều khó khăn.

Lấy cảm hứng từ cơ chế hoạt động của thực vật, các nhà nghiên cứu đã xác định những cơ chế phân tách sinh học có thể tích hợp vào màng lọc. Gần đây, nhóm đã phát triển thành công một loại màng lọc có khả năng thu hồi các nguồn ni-tơ từ nước thải, đồng thời tiếp tục hoàn thiện công nghệ hướng tới khả năng thương mại hóa trong tương lai.