Trong nghiên cứu công bố trên tạp chí Archaeological and Anthropological Sciences, Natalia Berezina và các cộng sự tại Đại học Tổng hợp Quốc gia Moskva mang tên Lomonosov đã phân tích bộ hài cốt của người đàn ông. Ông được chôn cất trong một ngôi mộ gò lớn, được gọi là kurgan. Khi kiểm tra bộ xương, nhóm nghiên cứu tìm thấy mẫu vật nằm lẫn giữa các đốt xương bàn tay. Khối khoáng chất có màu nâu, bề mặt lởm chởm và dài khoảng 2 cm.

Các nhà khảo cổ bàng hoàng khi phát hiện vật thể kỳ lạ màu nâu trong ngôi mộ 5.300 năm tuổi, nhiều giả thuyết được đưa ra. Ảnh: Berezina và cộng sự (2026)

Để xác định thành phần của mẫu vật, nhóm nghiên cứu sử dụng phương pháp nhiễu xạ tia X. Kết quả cho thấy khối khoáng chất này chứa whitlockite, một loại muối canxi được xem là dấu hiệu đặc trưng của hoạt động vi khuẩn. Theo nhận định được nêu, nếu đây là sỏi thận, người đàn ông có thể từng phải chịu những cơn đau dữ dội ở đường tiết niệu trong những năm cuối đời, khi chưa có các phương pháp điều trị của y học hiện đại.

Bộ hài cốt còn lưu lại dấu vết của bệnh gút và nhiều vết gãy xương đã lành trước khi người đàn ông qua đời. Từ đó, các nhà nghiên cứu suy đoán ông từng trải qua quãng đời lao động vất vả trên thảo nguyên. Những chấn thương có thể liên quan đến việc chăn dắt gia súc hoặc điều khiển những cỗ xe kéo hạng nặng. Trong những năm cuối đời, ông có thể vẫn cưỡi ngựa và vận chuyển hàng hóa qua những vùng địa hình khắc nghiệt dù phải sống chung với các cơn đau.

Viên sỏi cũng được xem xét như một yếu tố có thể liên quan đến cái chết của người đàn ông. Nếu viên sỏi từng làm tắc niệu quản, tình trạng tắc nghẽn có thể dẫn đến nhiễm trùng huyết. Đây là một giả thuyết về nguyên nhân tử vong của ông.