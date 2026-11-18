Lãnh đạo Đại học Huế trao Giấy khen và phần thưởng cho các nhà giáo đạt giải thưởng quốc tế.

Ngày 18/11, trong khuôn khổ Lễ kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2026), Đại học Huế đã trao Giấy khen và phần thưởng cho các cá nhân xuất sắc.

Đây là sự ghi nhận thiết thực đối với những đóng góp nổi bật trong giảng dạy, bồi dưỡng chuyên môn và nghiên cứu khoa học, tạo động lực hướng tới mục tiêu trở thành Đại học Quốc gia.

Các đại biểu tham dự Lễ kỷ niệm.

Buổi lễ diễn ra trang trọng với sự tham dự và tặng hoa chúc mừng của ông Trịnh Mạnh Linh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Huế.

Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Huế tặng hoa chúc mừng Đại học Huế nhân kỷ niệm Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11.

Phát biểu tại buổi lễ, GS.TS Nguyễn Vũ Quốc Huy – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Đại học Huế – bày tỏ lòng tri ân sâu sắc tới các thế hệ nhà giáo, nhà khoa học, cán bộ quản lý, viên chức và người lao động đã bền bỉ vun đắp uy tín, vị thế của Đại học Huế suốt gần bảy thập kỷ qua. Ông khẳng định người thầy không chỉ truyền đạt tri thức mà còn giữ vai trò hình thành tư duy độc lập, khơi dậy năng lực sáng tạo, tinh thần nghiên cứu khoa học và trách nhiệm xã hội cho người học.

GS.TS Nguyễn Vũ Quốc Huy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Đại học Huế phát biểu tại Lễ kỷ niệm.

Dịp này, Giám đốc Đại học Huế đã quyết định tặng Giấy khen và phần thưởng với tổng kinh phí hơn 5,7 tỷ đồng cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn và nghiên cứu khoa học.

ThS Nguyễn Hữu Khánh Linh, Giảng viên Khoa Luật Quốc tế, Trường ĐH Luật, nhà khoa học là tác giả chính của nhiều bài báo quốc tế năm học 2025-2026 , đại diện đội ngũ nhà giáo Đại học Huế phát biểu.

Danh sách vinh danh quy tụ các nhà giáo đạt giải thưởng quốc tế, giải thưởng quốc gia; nhà giáo bảo vệ thành công luận án tiến sĩ trước thời hạn; cùng các nhà khoa học là tác giả chính của nhiều bài báo quốc tế uy tín và có chỉ số trích dẫn H-index cao.

Trao Giấy khen và phần thưởng cho các nhà giáo bảo vệ thành công luận án tiến sĩ trước thời hạn.

Chính sách khen thưởng quy mô lớn là bước đi cụ thể hóa chiến lược phát triển con người, xây dựng đội ngũ nhà giáo trình độ cao và trọng dụng nhân tài của Đại học Huế. Định hướng này gắn chặt với bốn trụ cột hành động “ABCD”: Ưu tú trong học thuật, Hiệu quả trong quản trị, Uy tín trong phụng sự cộng đồng, Chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo.

Trao Giấy khen và phần thưởng cho các nhà khoa học là tác giả chính của nhiều bài báo quốc tế uy tín.

Năm 2026 cũng ghi nhận nhiều chuyển biến quan trọng của Đại học Huế trong hoàn thiện tổ chức và nâng cao chất lượng đào tạo. Bên cạnh việc thành lập Đảng bộ Đại học Huế trực thuộc Thành ủy Huế và thành lập Trường Kỹ thuật và Công nghệ, toàn hệ thống đã đón 16.675 tân sinh viên nhập học (tăng 14,33% so với năm 2025) và hoàn thành số hóa 100% văn bằng cấp từ năm 1970 trở đi. Công tác bảo đảm chất lượng ghi nhận 8/8 trường đại học thành viên hoàn thành đánh giá ngoài cùng 65 chương trình đạt chuẩn kiểm định.

Đặc biệt, với Quyết định số 1252/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về định hướng phát triển thành Đại học Quốc gia và việc 3 đơn vị trực thuộc được chọn tham gia Chương trình phát triển nhân lực ngành công nghiệp bán dẫn, sự đầu tư vào đội ngũ trí thức tiếp tục đóng vai trò then chốt cho chặng đường bứt phá của Đại học Huế.