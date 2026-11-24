Sự góp mặt của các thí sinh Miss Charm 2026 thu hút sự chú ý của đông đảo khán giả địa phương và du khách. Không chỉ mang đến không khí sôi động cho chương trình, màn trình diễn còn là dịp để hình ảnh trang phục truyền thống Việt Nam được giới thiệu thông qua vẻ đẹp và thần thái của những đại diện nhan sắc đến từ nhiều quốc gia.

Trong chương trình, 44 thí sinh được chia thành hai nhóm, lần lượt giới thiệu hai bộ sưu tập của Ivan Trần. 22 người đẹp xuất hiện trong những thiết kế áo dài truyền thống được cách tân với tinh thần thanh lịch, mềm mại. 22 thí sinh còn lại mang đến sắc thái khác biệt với các mẫu trang phục văn hóa có kiểu dáng cầu kỳ, màu sắc nổi bật và giàu tính nghệ thuật.

Ở phần trình diễn áo dài, các người đẹp quốc tế thể hiện sự duyên dáng qua từng bước catwalk. Những tà áo thướt tha chuyển động theo nhịp bước, tôn lên vẻ nữ tính nhưng vẫn giữ được nét đặc trưng của trang phục truyền thống Việt Nam. Việc lựa chọn thí sinh đến từ nhiều nền văn hóa khác nhau góp phần tạo nên sự giao thoa thú vị, khi mỗi người đẹp mang đến một sắc thái riêng trong cùng một thiết kế.

Trong khi đó, bộ sưu tập trang phục văn hóa tạo điểm nhấn bằng những phom dáng ấn tượng, chi tiết trang trí công phu và cách xử lý chất liệu đa dạng. Các thiết kế không chỉ khai thác yếu tố thị giác mà còn thể hiện tinh thần sáng tạo của nhà thiết kế trong việc đưa những chất liệu văn hóa vào ngôn ngữ thời trang đương đại. Sự xuất hiện của 22 thí sinh trong nhóm trang phục này góp phần làm phong phú màu sắc cho sân khấu K-Vietnam 2026.

Sự kết hợp giữa áo dài truyền thống và những thiết kế trang phục văn hóa tạo nên bức tranh đa sắc, góp phần lan tỏa thông điệp về sự giao lưu, kết nối giữa các nền văn hóa. Thông qua phần trình diễn, thời trang trở thành cầu nối để các thí sinh quốc tế tiếp cận và giới thiệu những nét đẹp trong văn hóa Việt Nam đến bạn bè năm châu.