Các ngư dân trong vụ chìm tàu ở biển Lâm Đồng đã được cứu sống

Bộ đội Biên phòng đến nhà thuyền viên thăm hỏi. (Ảnh: CTV)

Ngày 23/10, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự phường Mũi Né (tỉnh Lâm Đồng) cho biết, các ngư dân trong vụ chìm tàu đã được cứu sống.

Theo đó, tàu cá CT 00787 TS hành nghề hậu cần nghề cá do ông Nguyễn Hải Đăng (36 tuổi, ngụ thành phố Cần Thơ) làm thuyền trưởng, đã vớt được 4 người gặp nạn tại khu vực tàu cá bị chìm ngày 21/10.

Bộ đội Biên phòng đến nhà thuyền viên thăm hỏi. (Ảnh: CTV)

Thuyền trưởng cho biết, tình trạng sức khỏe 4 thuyền viên trong vụ chìm tàu ổn định. Dự kiến, tàu cá sẽ cập cảng Trần Đề (thành phố Cần Thơ) vào lúc 11 giờ 30 phút hôm nay.