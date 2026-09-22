Các nghị quyết phải nhanh chóng tạo chuyển biến rõ rệt trong thực tiễn

Các đại biểu trao đổi tại kỳ họp. (Ảnh: VƯƠNG LÊ)

Thông qua các nghị quyết tạo động lực phát triển mới

Trên cơ sở xem xét kỹ lưỡng các tờ trình, Báo cáo thẩm tra và ý kiến thảo luận của các đại biểu, Hội đồng nhân dân thành phố đã thống nhất nhiều nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền với 38 Nghị quyết được thông qua, trong đó có 24 nghị quyết cụ thể hóa, triển khai thực hiện Luật Phát triển đô thị trên địa bàn thành phố.

Kỳ họp cũng đã thực hiện công tác nhân sự theo chương trình, bầu bổ sung Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố nhiệm kỳ 2026-2031 để kiện toàn tổ chức bộ máy và cán bộ, bảo đảm công tác chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân thành phố được liên tục, hiệu năng, hiệu lực và hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội, ổn định quốc phòng-an ninh trong giai đoạn mới.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Võ Văn Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố nhắc lại lời phát biểu chỉ đạo của đồng chí Bí thư Thành ủy tại phiên khai mạc: Các nghị quyết được thông qua chỉ là bước đầu, điều quan trọng là tổ chức triển khai thực hiện để các cơ chế, chính sách sớm đi vào cuộc sống, tạo chuyển biến rõ ràng, có kết quả cụ thể và mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho thành phố.

Trên tinh thần đó, đồng chí Võ Văn Minh đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố nhanh chóng cụ thể hóa các nghị quyết bằng chương trình, kế hoạch và tổ chức thực hiện ngay sau kỳ họp; phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời hạn và rõ sản phẩm, gắn kết quả thực hiện với đánh giá hiệu quả công việc bằng KPI; bảo đảm các cơ chế, chính sách mới ban hành được triển khai đồng bộ, thống nhất, kịp thời, tạo thuận lợi tối đa cho người dân và cộng đồng doanh nghiệp; đồng thời, thường xuyên theo dõi, đánh giá để kịp thời nhận diện các khó khăn, vướng mắc phát sinh; chủ động quản trị rủi ro, tăng cường kiểm tra, giám sát và đề cao trách nhiệm giải trình.

Đồng chí Võ Văn Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại kỳ họp. (Ảnh: THẾ ANH)

Quyết tâm không để phát sinh khoảng trống pháp lý

Đồng chí Võ Văn Minh cho rằng: Thực tiễn phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh rất phong phú, đa dạng, vận động không ngừng do vậy, những vấn đề chưa được dự báo đầy đủ trong quá trình xây dựng chính sách cần tiếp tục được nhận diện trong tổ chức thực hiện; những cách làm hay và hiệu quả cần được tổng kết, nhân rộng; những quy định chưa phù hợp phải kịp thời nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung để hoàn thiện.

Thường trực Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố đã thống nhất, thời gian còn lại của năm 2026 sẽ tiếp tục tổ chức hai kỳ họp Hội đồng nhân dân để xem xét, thông qua các nghị quyết cần phải ban hành để triển khai thực hiện Luật Phát triển đô thị cũng như những nội dung quan trọng khác thuộc thẩm quyền.

Đồng chí Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố đề nghị các cơ quan liên quan chủ động tham mưu và phối hợp tham mưu chuẩn bị nội dung trình đúng tiến độ; khẩn trương nhưng không được chủ quan hoặc nóng vội, bảo đảm mỗi chính sách được ban hành phải đúng thẩm quyền, đúng pháp luật, đồng bộ với hệ thống pháp luật và phải rõ đối tượng, rõ điều kiện, rõ trách nhiệm, đủ cụ thể để việc tổ chức thực hiện được dễ dàng, thuận lợi và đạt kết quả tốt.

Các đại biểu tham dự thảo luận tổ tại kỳ họp. (Ảnh: THẾ ANH)

Đồng chí cũng đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố tiếp tục chỉ đạo sở, ngành nêu cao tinh thần trách nhiệm; phối hợp chặt chẽ với các Ban Hội đồng nhân dân trong việc dự thảo nghị quyết, nhất là các Nghị quyết triển khai Luật Phát triển đô thị; bảo đảm rà soát đầy đủ cơ sở pháp lý và thực tiễn, đánh giá kỹ lưỡng tác động về kinh tế-xã hội, nguồn lực, ngân sách, phương thức tổ chức thực hiện cũng như tác động đối với người dân và doanh nghiệp, tăng cường tham vấn chuyên gia, nhà khoa học, hiệp hội, doanh nghiệp và các đối tượng chịu tác động trực tiếp của chính sách, vận dụng linh hoạt những kinh nghiệm phát triển của khu vực và thế giới phù hợp với thực tiễn phát triển của thành phố.

“Những nội dung cấp bách, quan trọng cần được ưu tiên, tinh thần chung là không để phát sinh khoảng trống pháp lý; không để có khoảng cách giữa chính sách và thực tiễn; không để những quy định được ban hành nhưng khó thực hiện; song, cũng không quá cầu toàn, kéo dài thời gian, làm mất cơ hội phát triển của thành phố”, đồng chí Võ Văn Minh chỉ rõ.

Với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm, đổi mới và lấy hiệu quả thực tiễn làm thước đo, đồng chí Võ Văn Minh tin tưởng các nghị quyết được thông qua tại kỳ họp sẽ sớm đi vào cuộc sống và phát huy cao nhất tính hiệu quả; tạo chuyển biến rõ rệt, khơi thông nguồn lực, mở rộng không gian phát triển và tạo thêm động lực để thành phố mang tên Bác phát triển nhanh, bền vững trong giai đoạn mới.