Theo Báo cáo cập nhật ngành ngân hàng quý III/2026 của Công ty cổ phần Xếp hạng Tín nhiệm S&I (S&I Ratings), tăng trưởng thu nhập hoạt động tiếp tục tăng tốc trong quý III/2026. Tổng thu nhập hoạt động (TOI) của 27 ngân hàng niêm yết đạt 221,9 nghìn tỷ đồng trong quý III, tăng 22,9% so với cùng kỳ.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, TOI đạt 629,4 nghìn tỷ đồng, tăng 19,1% so với cùng kỳ, cao hơn mức tăng lũy kế 6 tháng (17,1%) và quý I (15,3%), cho thấy đà tăng vững chắc qua từng quý.

“Động lực chính đến từ thu nhập lãi thuần tăng 17,7% so với cùng kỳ (cùng kỳ 9 tháng năm 2025 chỉ tăng 9,3%) và thu từ hoạt động dịch vụ tăng mạnh 62,9% so với cùng kỳ” - nhóm phân tích của S&I Ratings nêu rõ.

Theo đó, thu nhập ngoài lãi tăng mạnh, chủ yếu nhờ nguồn thu phí tăng đột biến tại một số ngân hàng. Báo cáo của S&I Ratings cho thấy, tổng thu nhập ngoài lãi của 27 ngân hàng niêm yết đạt 53 nghìn tỷ đồng trong quý III/2026, tăng 38,4% so với cùng kỳ.

Động lực tăng trưởng chủ yếu đến từ hoạt động dịch vụ và kinh doanh ngoại hối, trong khi lợi nhuận từ mua bán chứng khoán tiếp tục suy giảm. Đáng chú ý, tăng trưởng thu nhập dịch vụ tập trung vào một số ngân hàng với các khoản thu nhập phí tăng đột biến.

Cụ thể, thu thuần dịch vụ đạt 29,9 nghìn tỷ đồng trong quý III/2026, tăng mạnh 77% so với cùng kỳ, với SACOMBANK, LPBank và Nam A Bank đóng góp hơn 55% mức tăng.

Trong đó, thu dịch vụ tại SACOMBANK đạt hơn 4,2 nghìn tỷ đồng, gấp 6,3 lần so với cùng kỳ, chủ yếu đến từ phí thỏa thuận hợp tác với nhóm khách hàng doanh nghiệp lớn. Tương tự, Nam A Bank và LPBank cũng ghi nhận mức tăng trưởng thu từ phí dịch vụ lần lượt gấp 6,8 lần và 4 lần so với cùng kỳ.

Thu từ hoạt động bảo hiểm cũng là điểm sáng, với mức tăng trưởng tích cực tại các ngân hàng có hệ sinh thái toàn diện, bao gồm Techcombank tăng 155%, VPBank tăng 45% và MB tăng 18%.

Ngược lại, lãi thuần kinh doanh ngoại hối đạt 7,4 nghìn tỷ đồng, tăng 38% so với cùng kỳ, trong đó Vietcombank tiếp tục dẫn đầu với 2,6 nghìn tỷ đồng thu nhập, tăng 101% so với cùng kỳ.

Bên cạnh đó, hoạt động thu hồi nợ xấu đã xử lý tiếp tục là nguồn thu nhập quan trọng của toàn ngành, đạt 11,2 nghìn tỷ đồng trong quý III/2026, nhưng có xu hướng chững lại, chỉ tăng 0,8% so với cùng kỳ và giảm 2,2% so với quý II/2026, khi thanh khoản thị trường bất động sản suy yếu trong bối cảnh lãi suất cao./.