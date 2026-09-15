Các ngân hàng lớn Đức đối mặt nguy cơ nợ xấu tăng mạnh

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, các ngân hàng lớn của Đức dự báo khối lượng nợ xấu trong bảng cân đối kế toán sẽ tăng lên 53,1 tỷ euro vào cuối năm 2027, mức cao nhất kể từ năm 2016, và tăng khoảng 6% so với mức gần nhất được ghi nhận, trong bối cảnh rủi ro tín dụng gia tăng.

Rủi ro tín dụng gia tăng diễn ra trong bối cảnh số doanh nghiệp Đức mất khả năng thanh toán đang tăng mạnh. Ảnh minh hoạ: THX/TTXVN

Đây là kết quả khảo sát do Hiệp hội Mua bán và Quản lý Vay nợ (BKS) phối hợp với Trường Kinh doanh Frankfurt thực hiện với gần 20 ngân hàng lớn của Đức trong nửa đầu năm 2026.

Cuối quý I/2026, Cơ quan Ngân hàng châu Âu (EBA) cho biết các ngân hàng Đức có hơn 50 tỷ euro nợ xấu, hay còn gọi là các khoản vay không sinh lời (NPL) khi người vay chậm thanh toán ít nhất 90 ngày hoặc ngân hàng đánh giá khả trả nợ là thấp.

Mặc dù tỷ lệ NPL của các ngân hàng Đức hiện chỉ ở mức 1,6% tổng dư nợ, Công ty tư vấn Bain & Company cảnh báo rủi ro có thể lớn hơn đáng kể. Khoảng 15% dư nợ, tương đương 450 tỷ euro, hiện thuộc nhóm “Cấp độ 2” – tức các khoản vay có nguy cơ suy giảm chất lượng tín dụng và có khả năng chuyển thành nợ xấu.

Chuyên gia Gerhard Schröck của Bain cho rằng chỉ cần 1% số khoản vay thuộc nhóm Cấp độ 2 chuyển thành nợ xấu cũng có thể làm lượng NPL tăng thêm khoảng 4,5 tỷ euro. Do đó, chỉ cần kinh tế Đức tiếp tục trì trệ như hiện nay cũng có thể tạo thêm áp lực khiến số nợ xấu vượt dự báo chứ chưa nói đến việc nước này rơi vào suy thoái mới.

Đáng chú ý, các khoản vay dành cho bất động sản thương mại đang có tỷ lệ nợ xấu cao. Tỷ lệ NPL trong lĩnh vực này tại Đức gần đây lên tới 6,8%, cao hơn đáng kể mức trung bình 4,1% của Liên minh châu Âu (EU). So với cuối năm 2022, tỷ lệ này đã tăng hơn 3 lần.

Thị trường bất động sản thương mại Đức đang chịu sức ép từ những khó khăn trong tái cấp vốn. Xu hướng làm việc từ xa làm thay đổi nhu cầu đối với văn phòng, trong khi nhiều tài sản vẫn được định giá theo mặt bằng giá của thời kỳ lãi suất thấp.

Theo chuyên gia Oliver Platt thuộc hãng luật Kucera, rủi ro thực tế trong danh mục tín dụng bất động sản thương mại của các ngân hàng Đức có thể cao hơn nhiều so với tỷ lệ NPL chính thức. Bất ổn địa chính trị đang làm trầm trọng thêm những vấn đề về tái cấp vốn, dòng tiền và định giá tài sản, đặc biệt đối với các danh mục văn phòng ở vị trí trung bình hoặc kém và các bất động sản bán lẻ yếu.

Các ngân hàng Đức cũng dự báo rủi ro gia tăng đối với các khoản vay dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ. Theo khảo sát, tỷ lệ NPL trong nhóm này có thể tăng từ 4,3% hiện nay lên 5,7% vào cuối năm 2027.

Rủi ro tín dụng gia tăng diễn ra trong bối cảnh số doanh nghiệp Đức mất khả năng thanh toán đang tăng mạnh. Theo dự báo của công ty thông tin tín dụng Crif, số vụ doanh nghiệp phá sản tại Đức trong cả năm 2026 có thể lên tới 26.000 vụ, trong khi riêng 6 tháng đầu năm đã đạt mức cao nhất kể từ năm 2013.