Các ngân hàng lớn của Mỹ lạc quan về triển vọng đầu tư AI

Trong khi JPMorgan không đạt dự báo của giới phân tích về cả lợi nhuận và doanh thu, Goldman Sachs lại ghi nhận kết quả vượt xa kỳ vọng nhờ hoạt động giao dịch cổ phiếu tăng mạnh. Citigroup cũng vượt dự báo ở cả hai chỉ tiêu, còn Wells Fargo đạt lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu cao hơn dự kiến nhưng doanh thu thấp hơn kỳ vọng.

Một chi nhánh của ngân hàng JPMorgan Chase tại Washington, D.C. (Mỹ). Ảnh: Ngọc Quang – PV TTXVN tại Mỹ

Các ngân hàng tin tưởng làn sóng đầu tư vào trí tuệ nhân tạo (AI) sẽ tiếp tục, bất chấp những lo ngại về rủi ro của công nghệ này. Lãnh đạo JPMorgan Chase và Goldman Sachs cho biết, các khoản đầu tư vào AI vẫn được duy trì, trong khi nhu cầu xây dựng hạ tầng phục vụ công nghệ này còn lớn. Theo Tổng Giám đốc Goldman Sachs David Solomon, đầu tư xây dựng các trung tâm dữ liệu tại Mỹ có thể vượt 10.000 tỷ USD đến năm 2032. Làn sóng xây dựng trung tâm dữ liệu sẽ tạo ra nhu cầu vốn rất lớn. Tuy nhiên, nhu cầu vay vốn tăng có thể đẩy lãi suất lên, ảnh hưởng đến lợi nhuận và khả năng triển khai một số dự án.

Trong khi đó, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cảnh báo thị trường có thể điều chỉnh mạnh nếu đầu tư vào AI không mang lại lợi nhuận như kỳ vọng. Công nghệ này cũng làm dấy lên lo ngại về nguy cơ mất việc làm. Ngoài ra, các trung tâm dữ liệu tiêu thụ nhiều năng lượng và nước, trong khi các tác nhân AI ngoài tầm kiểm soát có thể gây hại, thậm chí đe dọa tính mạng con người.

Về kết quả kinh doanh, JPMorgan Chase, ngân hàng lớn nhất Mỹ xét theo tổng tài sản, ghi nhận lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu (EPS) đạt 5,57 USD, thấp hơn mức dự báo 5,90 USD của giới phân tích. Doanh thu đạt 50,91 tỷ USD, so với mức kỳ vọng 51,22 tỷ USD.

Kết quả này chủ yếu chịu tác động từ hoạt động giao dịch các sản phẩm tài chính có thu nhập cố định. Doanh thu của bộ phận này đạt 5,4 tỷ USD, thấp hơn dự báo khoảng 550 triệu USD. Trong khi đó, chi phí hoạt động của ngân hàng cao hơn ước tính khoảng 90 triệu USD.

Trong 12 tháng qua, tổng chi phí của JPMorgan tăng 12%, nhanh hơn mức tăng doanh thu 8%. Diễn biến này làm gia tăng sự quan tâm của giới đầu tư đối với khả năng kiểm soát chi phí và duy trì biên lợi nhuận của ngân hàng.

Tổng giám đốc JPMorgan Chase, Jamie Dimon, cũng cảnh báo những rủi ro tài chính đối với nền kinh tế Mỹ nếu lãi suất tiếp tục tăng. Ông cho rằng việc lãi suất tăng thêm 1 điểm phần trăm có thể khiến áp lực tài chính trở nên nghiêm trọng hơn. Trong khi đó, thị trường đang theo dõi khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) điều chỉnh lãi suất vào cuối năm.

Trái lại, Goldman Sachs ghi nhận doanh thu thuần 18,68 tỷ USD trong quý III, cao hơn gần 2 tỷ USD so với dự báo. Động lực chính đến từ hoạt động giao dịch cổ phiếu, với doanh thu đạt 6,44 tỷ USD, tăng 72% so với cùng kỳ năm trước và vượt ước tính của giới phân tích khoảng 1,42 tỷ USD.

Một chi nhánh của ngân hàng Citibank, thuộc tập đoàn tài chính Citigroup, tại Washington, D.C. (Mỹ). Ảnh: Ngọc Quang – PV TTXVN tại Mỹ

Citigroup cũng công bố kết quả kinh doanh tích cực, với EPS đạt 2,85 USD, cao hơn mức dự báo 2,66 USD. Doanh thu của ngân hàng đạt 23,85 tỷ USD, vượt mức kỳ vọng 23,72 tỷ USD.

Trong khi đó, Wells Fargo ghi nhận EPS đạt 1,87 USD, nhỉnh hơn mức dự báo 1,85 USD. Tuy nhiên, doanh thu chỉ đạt 21,87 tỷ USD, thấp hơn mức ước tính 22,3 tỷ USD.

Kết quả kinh doanh của 4 ngân hàng cho thấy sự khác biệt giữa các mảng hoạt động trong bối cảnh thị trường tài chính tiếp tục biến động. Goldman Sachs hưởng lợi từ giao dịch cổ phiếu, trong khi JPMorgan chịu sức ép từ hoạt động giao dịch các sản phẩm có thu nhập cố định và chi phí tăng. Citigroup vượt kỳ vọng ở cả doanh thu và lợi nhuận, còn Wells Fargo ghi nhận kết quả trái chiều giữa hai chỉ tiêu.

Hai ngân hàng lớn khác của Mỹ là Bank of America và Morgan Stanley dự kiến công bố kết quả kinh doanh quý III vào ngày 14/10/2026. Giới đầu tư sẽ tiếp tục theo dõi báo cáo của các ngân hàng này để đánh giá tình hình hoạt động của ngành tài chính và triển vọng chính sách tiền tệ của Fed trong những tháng cuối năm.