Các ngân hàng đầu tư quốc tế nâng dự báo tăng trưởng kinh tế Hàn Quốc lên 3,5%

Quang cảnh cảng Busan, Hàn Quốc. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, Trung tâm Tài chính quốc tế Hàn Quốc (KCIF) ngày 7/10 cho biết dự báo tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) thực tế của 8 IB lớn đến cuối tháng 9 đạt bình quân 3,5%, tăng từ mức 3,3% vào cuối tháng 8. Đây là tháng thứ 6 liên tiếp các IB nâng dự báo tăng trưởng kinh tế Hàn Quốc kể từ tháng 4.

Cả 8 IB đều dự báo kinh tế Hàn Quốc tăng trưởng từ 3% trở lên trong năm nay. Trong đó, JPMorgan đưa ra mức dự báo cao nhất 4%, tăng 0,2 điểm phần trăm so với tháng trước. UBS nâng dự báo từ 2,8% lên 3,5%, Bank of America từ 3,1% lên 3,6% và Citi từ 3,7% lên 3,8%.

Triển vọng năm 2027 cũng được cải thiện khi 6 trong số 8 IB nâng dự báo tăng trưởng, đưa mức bình quân lên 2,8%, tăng 0,3 điểm phần trăm so với cuối tháng 8 và tiến gần mức dự báo 2,9% của Ngân hàng trung ương Hàn Quốc.

Theo KCIF, triển vọng chu kỳ tăng trưởng của ngành bán dẫn toàn cầu tiếp tục tích cực và có khả năng kéo dài hơn dự kiến là yếu tố chính thúc đẩy các IB điều chỉnh dự báo. Xu hướng này được kỳ vọng tiếp tục hỗ trợ xuất khẩu và tăng trưởng kinh tế Hàn Quốc trong thời gian tới.

Cùng với triển vọng tăng trưởng, các IB cũng nâng dự báo thặng dư tài khoản vãng lai của Hàn Quốc. Tỷ lệ thặng dư tài khoản vãng lai trên GDP năm 2026 được điều chỉnh lên bình quân 17,5%, từ 16% một tháng trước; dự báo năm 2027 tăng từ 15% lên 17,4%.

Việc các tổ chức tài chính quốc tế liên tục nâng dự báo cho thấy triển vọng kinh tế Hàn Quốc đang được cải thiện, trong đó xuất khẩu và chu kỳ tăng trưởng của ngành bán dẫn tiếp tục đóng vai trò quan trọng đối với tăng trưởng trong năm nay và năm tới.