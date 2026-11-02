Các nền tảng của Meta được triển khai cảnh báo giám sát mới cho phụ huynh

Ảnh minh hoạ. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Đại diện Meta cho biết tập đoàn đang triển khai các cảnh báo mới dành cho phụ huynh sử dụng tính năng giám sát ở Việt Nam nhằm mở rộng phạm vi bảo vệ thanh thiếu niên trên Facebook, Instagram, Messenger và Meta AI.

Với cập nhật mới, phụ huynh có thể nhận được cảnh báo trong những trường hợp như thanh thiếu niên nhiều lần tìm kiếm các từ khóa liên quan đến tự tử hoặc tự làm hại bản thân trên Facebook hoặc Instagram trong một khoảng thời gian ngắn. Đồng thời cảnh báo cũng sẽ phát đi khi cuộc trò chuyện của thanh thiếu niên với Meta AI trên Instagram, Facebook hoặc Messenger về các chủ đề liên quan đến tự tử hoặc tự làm hại bản thân, cho thấy các em có thể đang cần sự trợ giúp.

Mục tiêu của những cảnh báo này là giúp phụ huynh có thêm thông tin để có thể kịp thời hỗ trợ và trò chuyện với con em mình khi cần thiết. Các cảnh báo được thiết kế theo hướng thận trọng, đồng thời đi kèm những nguồn hỗ trợ từ chuyên gia để giúp phụ huynh tiếp cận các cuộc trò chuyện với con em mình một cách phù hợp.

Meta mở rộng cảnh báo dành cho phụ huynh trên Facebook, Instagram, Messenger và Meta AI nhằm giúp kịp thời hỗ trợ thanh thiếu niên khi cần thiết.

Khi một người dùng thanh thiếu niên chia sẻ trong cuộc trò chuyện với Meta AI những nội dung cho thấy các em có thể đang nghĩ đến việc tự tử hoặc tự làm hại bản thân, Meta AI có cơ chế cung cấp cho các em các đường dây hỗ trợ khẩn cấp và khuyến khích tìm đến cha mẹ hoặc một người lớn đáng tin cậy, chẳng hạn như chuyên gia tư vấn.

Với cập nhật mới, Meta cũng có thể chủ động gửi cảnh báo đến phụ huynh sử dụng tính năng giám sát nếu cuộc trò chuyện cho thấy thanh thiếu niên có thể đang cần trợ giúp. Cảnh báo sẽ đi kèm các nguồn hỗ trợ từ chuyên gia nhằm giúp phụ huynh có thêm thông tin để trao đổi với con.

Meta cho biết đã làm việc với phụ huynh và các chuyên gia để xác định những cuộc trò chuyện nào có thể cần kích hoạt cảnh báo, bao gồm cả những trường hợp thanh thiếu niên đề cập đến việc làm hại bản thân theo cách không hoàn toàn trực tiếp.

Trong những trường hợp ý định của thanh thiếu niên chưa rõ ràng, Meta sẽ ưu tiên cách tiếp cận thận trọng. Điều này đồng nghĩa đôi khi phụ huynh có thể nhận được cảnh báo ngay cả khi chưa có nguyên nhân thực sự đáng lo ngại. Meta cho rằng đây là điểm khởi đầu phù hợp và sẽ tiếp tục theo dõi để điều chỉnh cách thức hoạt động của hệ thống khi cần thiết.

Meta AI có thể cảnh báo phụ huynh khi cuộc trò chuyện cho thấy thanh thiếu niên có thể cần hỗ trợ, đồng thời cung cấp các nguồn tham khảo từ chuyên gia.

Vào tháng 8/2026, Instagram đã triển khai tại Việt Nam cảnh báo dành cho phụ huynh sử dụng tính năng giám sát khi thanh thiếu niên nhiều lần cố gắng tìm kiếm các từ khóa liên quan đến tự tử hoặc tự làm hại bản thân trong một khoảng thời gian ngắn.

Trên nền tảng cơ chế cảnh báo đã được triển khai trên Instagram, Meta hiện mở rộng phạm vi áp dụng sang các lượt tìm kiếm trên Facebook, đồng thời bổ sung cảnh báo khi cuộc trò chuyện của thanh thiếu niên với Meta AI trên Instagram, Facebook hoặc Messenger cho thấy các em có thể đang gặp những vấn đề cần sự giúp đỡ.

Bên cạnh quá trình tham vấn thường xuyên với Hội đồng Chuyên gia về Sức khỏe AI (AI Wellbeing Expert Council), Nhóm Cố vấn về Tự tử và Tự làm hại bản thân (Suicide and Self-Harm Advisory Group) và các cố vấn trẻ, Meta đã tham khảo ý kiến của hơn 75 chuyên gia sức khỏe tâm thần về cách Meta AI phản hồi khi thanh thiếu niên đề cập đến những vấn đề liên quan đến tự tử hoặc tự làm hại bản thân.

Các chuyên gia đã đánh giá hàng trăm phản hồi của Meta AI để xem xét mức độ phù hợp với thanh thiếu niên và đề xuất những điểm cần cải thiện.

Meta đang sử dụng những phản hồi này để tiếp tục hoàn thiện cách Meta AI xử lý các chủ đề nhạy cảm, trong đó chú trọng ghi nhận cảm xúc của thanh thiếu niên khi cung cấp cho các em những nguồn hỗ trợ, thay vì đột ngột kết thúc cuộc trò chuyện./.