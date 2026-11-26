Cảng hàng hóa ở New Jersey, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN phát

Các nền kinh tế lớn đã lên tiếng phản đối các đề xuất áp thuế quan mới của Mỹ. Động thái này diễn ra sau khi Mỹ kết thúc cuộc điều tra kéo dài nhiều tháng về tình trạng được cho là dư thừa năng lực sản xuất, mở ra một giai đoạn căng thẳng thương mại mới với cả các đồng minh lẫn đối thủ của nước này.

Chính quyền Tổng thống Donald Trump ngày 25/11 công bố đề xuất áp thuế nhập khẩu mới đối với 14 đối tác thương mại, trong đó có Trung Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ và Liên minh châu Âu (EU). Theo kế hoạch, hàng hóa Trung Quốc có thể chịu mức thuế bổ sung 20%, và mức này có thể tăng lên 40% nếu Trung Quốc không thực hiện các cam kết trong thỏa thuận đình chiến thương mại với Mỹ. Đối với phần lớn các đối tác còn lại, mức thuế đề xuất dao động trong khoảng 10-18%.

Một quan chức cấp cao Mỹ cho biết các nền kinh tế bị nhắm tới có năng lực sản xuất công nghiệp vượt nhu cầu thị trường, gây bất lợi cho doanh nghiệp Mỹ. Những lo ngại về tình trạng dư thừa công suất đang ảnh hưởng đến nhiều lĩnh vực, từ pin, xi măng, hóa chất cho đến thực phẩm chế biến.

Một số quốc gia như Nhật Bản đã bác bỏ cáo buộc về tình trạng dư thừa năng lực sản xuất. Ông Minoru Kihara, người phát ngôn cấp cao của Chính phủ Nhật Bản, tuyên bố Nhật Bản không có bất kỳ chính sách phi thị trường hay tình trạng dư thừa năng lực sản xuất mang tính cấu trúc nào.

Trong khi đó, EU tuyên bố bác bỏ cơ sở của các mức thuế mới và kỳ vọng Mỹ sẽ tuân thủ thỏa thuận đã đạt được vào năm ngoái. Ông Olof Gill, người phát ngôn của Ủy ban châu Âu, cho biết, EU và Mỹ cùng chia sẻ mối quan ngại thực sự về tình trạng dư thừa năng lực sản xuất toàn cầu, vấn đề phần lớn xuất phát từ sự can thiệp của nhà nước và tập trung ở các quốc gia thứ ba.

Khi phản hồi một câu hỏi về các mức thuế mới trước khi được công bố chính thức, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Guo Jiakun đã kêu gọi Mỹ "duy trì sự phát triển ổn định" trong quan hệ thương mại, cho rằng cuộc chiến thuế quan và thương mại không mang lại lợi ích cho bất kỳ ai. Hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nên giải quyết các vấn đề liên quan thông qua tham vấn sau khi đạt được thỏa thuận đình chiến thương mại vào năm 2025.

Singapore (Xin-ga-po) bày tỏ sự thất vọng trước các đề xuất của Mỹ, đồng thời bác bỏ cáo buộc cho rằng nước này đang bảo hộ thị trường nội địa hoặc trợ cấp cho hoạt động sản xuất.

Trong một thông báo, Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ cũng đề xuất áp thêm thuế đối với hàng hóa từ Brazil (Bra-xin), bao gồm cả máy bay, với lý do quốc gia này không có hành động giải quyết các quan ngại thương mại của Mỹ.

Văn phòng Tổng thống Brazil gọi các biện pháp này là "không thể chấp nhận được" và khẳng định sẽ không nhượng bộ trước những động thái của Mỹ.

Tuy nhiên, các loại thuế mới có thể gia tăng áp lực lên các doanh nghiệp Mỹ vốn đã chịu ảnh hưởng từ những đợt áp thuế trước đó. Các công ty nhiều khả năng sẽ chuyển phần chi phí tăng thêm này sang cho người tiêu dùng, khi chi phí sinh hoạt vốn đã cao.

Vào tháng 7/2026, ông Trump đã áp đặt một đợt thuế quan đối với 60 nền kinh tế, với cáo buộc rằng các quốc gia này đã không hành động đầy đủ để ngăn chặn tình trạng cưỡng bức lao động.

Đối với những nền kinh tế phải chịu cả thuế quan liên quan đến vấn đề cưỡng bức lao động lẫn thuế quan do sản xuất dư thừa, các mức thuế này sẽ không cộng dồn với nhau mà mức thuế cao hơn sẽ được áp dụng./.

Lê Minh (Tổng hợp)