Các mức trợ cấp xã hội hằng tháng đối với người khuyết tật theo quy định mới nhất

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 335/2026/NĐ-CP ngày 21/8/2026 quy định chính sách trợ giúp xã hội.

Nghị định này quy định về chính sách trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng; nhận chăm sóc, nuôi dưỡng tại cộng đồng; trợ giúp khẩn cấp và chăm sóc, nuôi dưỡng tại cơ sở trợ giúp xã hội.

Trường hợp điều kiện kinh tế - xã hội địa phương bảo đảm, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định: Mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội áp dụng trên địa bàn cao hơn mức chuẩn trợ giúp xã hội và mức trợ giúp xã hội quy định tại Nghị định này; Đối tượng khó khăn khác chưa quy định tại Nghị định này được hưởng chính sách trợ giúp xã hội.

Nghị định nêu rõ, mức chuẩn trợ giúp xã hội là căn cứ để xác định mức trợ cấp xã hội, mức hỗ trợ kinh phí nhận chăm sóc, nuôi dưỡng; mức chăm sóc, nuôi dưỡng tại các cơ sở trợ giúp xã hội, cơ sở chăm sóc người cao tuổi, cơ sở chăm sóc người khuyết tật, cơ sở chăm sóc trẻ em và cơ sở chăm sóc, nuôi dưỡng khác (gọi chung là cơ sở trợ giúp xã hội) và các mức trợ giúp xã hội khác.

Ảnh minh họa.

Trong đó, Khoản 6, Điều 5, Nghị định 335/2026/NĐ-CP quy định đối tượng được hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng gồm: Người khuyết tật nặng, người khuyết tật đặc biệt nặng theo quy định pháp luật về người khuyết tật.

Điểm e, Khoản 1, Điều 6 Nghị định 335/2026/NĐ-CP quy định mức hỗ trợ đối với đối tượng quy định tại khoản 6 Điều 5 Nghị định này:

Hệ số 2,0 đối với người khuyết tật đặc biệt nặng;

Hệ số 2,5 đối với trẻ em khuyết tật đặc biệt nặng hoặc người cao tuổi là người khuyết tật đặc biệt nặng;

Hệ số 1,5 đối với người khuyết tật nặng;

Hệ số 2,0 đối với trẻ em khuyết tật nặng hoặc người cao tuổi là người khuyết tật nặng.

Khoản 2, Điều 4, Nghị định 335/2026/NĐ-CP quy định: Mức chuẩn trợ giúp xã hội là 540.000 đồng/tháng.

Như vậy, từ ngày 5/10/2026, mức trợ cấp xã hội hằng tháng với từng đối tượng người khuyết tật như sau:

Người khuyết tật đặc biệt nặng: 540.000 đồng x 2,0 = 1.080.000 đồng.

Trẻ em hoặc người cao tuổi là người khuyết tật đặc biệt nặng: 540.000 đồng x 2,5 = 1.350.000 đồng.

Người khuyết tật nặng: 540.000 đồng x 1,5 = 810.000 đồng.

Trẻ em hoặc người cao tuổi là người khuyết tật nặng: 540.000 đồng x 2,0 = 1.080.000 đồng.