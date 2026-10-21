Các mục tiêu ở Châu Âu có thể nằm trong tầm bắn tên lửa Iran

CNN đưa tin mới đây Iran đã báo hiệu một học thuyết quân sự mới, mang tính tấn công hơn, cho thấy họ sẽ không chờ đợi bị tấn công và thậm chí có thể phát động các cuộc tấn công phủ đầu. Tuần trước, các tài khoản mạng xã hội của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran đưa tin rằng Iran đã tiến hành các cuộc tập trận quân sự trên khắp cả nước, bao gồm cả việc phóng 30 tên lửa đạn đạo cùng một lúc.

Farzin Nadimi, một chuyên gia cao cấp tại Viện Washington, một tổ chức nghiên cứu tập trung vào chính sách đối ngoại của Mỹ trong khu vực, cho biết nếu Tehran, trong bối cảnh được tiếp thêm động lực, quyết định thử nghiệm các tên lửa tầm xa mới của mình chống lại châu Âu trong một cuộc tấn công, thì các mục tiêu có thể bao gồm lực lượng Mỹ đóng tại các căn cứ không quân ở Anh, hoặc trung tâm hậu cần ở Ramstein, Đức - cơ sở quân sự lớn nhất của Mỹ bên ngoài nước Mỹ.

“Tuy nhiên, Iran có thể sẽ chỉ sử dụng khả năng đó trong trường hợp leo thang căng thẳng ở mức độ cao nhất” – chuyên gia Nadimi nhận định.

Một vụ phóng tên lửa của Iran - Ảnh: EPA

Mỹ đã chuyển tất cả các máy bay ném bom tầm xa đóng tại Vương quốc Anh trở về căn cứ chính ở Mỹ vào đầu tháng này sau khi nảy sinh một mối đe dọa mới không xác định. Vài ngày trước khi động thái này diễn ra, chính phủ Anh đã bắt giữ một số cá nhân liên quan đến âm mưu bị cáo buộc của Iran nhằm mục tiêu vào căn cứ không quân của Anh nơi các máy bay ném bom của Mỹ đóng quân.

Để tăng cơ hội tấn công mục tiêu, chuyên gia Nadimi cho biết Iran có thể sẽ phóng các đàn máy bay không người lái tinh vi và mang tính phối hợp hơn, được trang bị trí tuệ nhân tạo (AI), camera và liên kết dữ liệu có khả năng liên lạc với nhau, điều chỉnh đường bay và tốc độ để tránh gây nhiễu và phòng không.

“Họ chưa chứng minh được những khả năng này, nhưng họ đã thảo luận về việc phát triển các công nghệ như vậy trong quá khứ” – chuyên gia Nadimi nhận định.

Theo Nadimi, Iran cũng có thể tìm cách nâng cao khả năng của tên lửa hành trình của mình để bao gồm động cơ siêu âm nhằm tránh bị đánh chặn tốt hơn và cố gắng gây nhiễu các vệ tinh liên lạc và giám sát quân sự.

CNN dẫn lời Ali Vaez - Phó giám đốc chương trình khu vực Trung Đông và Bắc Phi tại Nhóm Khủng hoảng Quốc tế nhận định các chỉ huy Iran đang chuẩn bị cho điều mà họ coi là khả năng nối lại xung đột không thể tránh khỏi, đồng thời cố gắng răn đe Washington bằng cách nhấn mạnh cái giá phải trả của một cuộc tấn công.

“Tehran muốn làm rõ rằng vòng xung đột tiếp theo sẽ diễn ra trên một chiến trường rộng lớn hơn nhiều, với ít ràng buộc hơn và có khả năng gây ra hậu quả chết người hơn. Nhưng mối nguy hiểm là những gì Iran dự định dùng để răn đe có thể bị Washington hiểu là hành động khiêu khích, khiến cho chính cuộc chiến mà Tehran hy vọng tránh được lại càng dễ xảy ra hơn” – chuyên gia Ali Vaez nhận định.