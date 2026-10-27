Các món ăn được nguyên thủ quốc gia thưởng thức khi ghé thăm Việt Nam

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Hình ảnh các nguyên thủ quốc gia thưởng thức những món ăn quen thuộc của người Việt đã trở thành điểm nhấn thú vị trong nhiều chuyến thăm Việt Nam. Qua những bữa ăn giản dị, ẩm thực không chỉ chinh phục thực khách quốc tế bằng hương vị riêng mà còn góp phần đưa nét văn hóa Việt đến gần hơn với bạn bè quốc tế.

THỦ TƯỚNG BA LAN THƯỞNG THỨC MÓN VIỆT GIỮA LÒNG HÀ NỘI

Mới đây, trong chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 24 - 26/10, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk đã dành thời gian thưởng thức ẩm thực Hà Nội tại Quán Ăn Ngon trên phố Phan Bội Châu.

Đại diện nhà hàng này cho biết ông Donald Tusk cầm tờ thực đơn, tự lựa chọn các món ăn đậm chất Việt Nam. Cụ thể, bữa tối của đoàn gồm có: Chả cá Hà Nội, gỏi xoài hải sản, bánh xèo tôm thịt, rau muống xào tỏi, nộm tai heo hoa chuối, nộm lạc, bánh hỏi nem nướng cuốn bánh tráng, nem chay, phở cuốn và bia Hà Nội.

Những món ăn dân dã đã để lại ấn tượng với người đứng đầu Chính phủ Ba Lan. Ông đặc biệt yêu thích bánh xèo, đánh giá nem chay dễ ăn, không gây ngấy. Đồng thời dành lời khen cho hương vị đậm đà của rau muống xào tỏi và món phở cuốn.

"BÚN CHẢ OBAMA" LAN TỎA HƯƠNG VỊ VIỆT RA THẾ GIỚI

Nhắc đến những lần lãnh đạo quốc tế thưởng thức món ăn Việt Nam, bữa bún chả của cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama tại Hà Nội năm 2016 vẫn là một trong những câu chuyện được nhiều người nhớ đến.

Tháng 5/2016, trong chuyến thăm Việt Nam, ông Obama đã dùng bữa tại quán bún chả Hương Liên trên phố Lê Văn Hưu. Theo đó, cựu Tổng thống Mỹ gọi 2 suất bún chả và 2 chai bia để cùng ăn với cố đầu bếp nổi tiếng Anthony Bourdain. Ông còn mua thêm 4 suất để mang về khách sạn.

Cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama thưởng thức món bún chả

Bún chả vốn là món ăn quen thuộc của người Hà Nội, với thịt nướng, bún tươi, rau sống và bát nước chấm chua ngọt. Sự xuất hiện của vị tổng thống Mỹ tại một quán ăn bình dân không làm thay đổi cách người Hà Nội thưởng thức món ăn này, nhưng đưa hình ảnh một bữa trưa giản dị giữa lòng Thủ đô đến với đông đảo công chúng quốc tế.

Sau sự kiện, quán bún chả Hương Liên trở thành tâm điểm chú ý của truyền thông và được nhiều người gọi bằng cái tên thân thuộc “bún chả Obama”. Câu chuyện cũng cho thấy sức lan tỏa của ẩm thực trong việc quảng bá hình ảnh điểm đến, khi một trải nghiệm đời thường có thể trở thành dấu ấn đáng nhớ đối với du khách.

CỰU THỦ TƯỚNG AUSTRALIA BẤT NGỜ VỚI HƯƠNG VỊ BÁNH MÌ VIỆT

Ngày 10/11/2017, trước khi bước vào lịch trình làm việc tại Tuần lễ Cấp cao APEC ở Đà Nẵng, cựu Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull đã cùng đầu bếp gốc Việt Luke Nguyễn đi bộ, ghé một xe bánh mì vỉa hè để ăn sáng.

Hình ảnh giản dị của cựu Thủ tướng Australia ngồi dùng bánh mì bên vỉa hè ở Đà Nẵng

Hai người chọn bánh mì kẹp thịt, món ăn bình dân quen thuộc của người Việt, với giá 10.000 đồng mỗi chiếc. Ông Malcolm Turnbull tự tay trả 20.000 đồng cho hai chiếc bánh, sau đó còn dùng điện thoại chụp ảnh cùng người dân tại đây.

Sau bữa sáng, cựu Thủ tướng Australia chia sẻ trên trang cá nhân của mình: “Đây là lần đầu tiên tôi được ăn bánh mì! Tôi thích hương vị tươi ngon của đồ ăn Việt Nam”.

THỦ TƯỚNG AUSTRALIA TRẢI NGHIỆM VĂN HÓA BIA HƠI HÀ NỘI

Tháng 6/2023, trong chuyến thăm Hà Nội, Thủ tướng Australia Anthony Albanese đã dành thời gian trải nghiệm văn hóa ẩm thực đường phố của Việt Nam.

Sau chuyến bay dài, ông cùng các cộng sự ghé một quán bia trên phố Đường Thành (quận Hoàn Kiếm), thưởng thức những món ăn dân dã và hòa mình vào không khí bình dị của một quán bia hơi Hà Nội.

Thủ tướng Australia Anthony Albanese uống bia hơi Hà Nội

Đặc biệt, khi nếm miếng bánh mì đầu tiên, ông Anthony Albanese giơ ngón tay cái tỏ ý hài lòng và nhận xét: “Bánh mì Việt Nam rất ngon”. Không chỉ thưởng thức bia, Thủ tướng Australia còn hào hứng nâng cốc, hô “1, 2, 3 dô” cùng những người dân Thủ đô có mặt tại quán.

Bên cạnh bánh mì, ông cũng thử nhiều món ăn quen thuộc trên bàn nhậu của người Việt như lạc luộc, chả cá, ba chỉ lợn nướng và đậu tẩm hành.

CÀ PHÊ VIỆT NAM GHI DẤU TRONG LÒNG CÁC LÃNH ĐẠO QUỐC TẾ

Không chỉ có các món ăn, cà phê Việt Nam cũng nhiều lần xuất hiện trong những cuộc gặp gỡ giữa các nhà lãnh đạo quốc tế với đời sống thường nhật của người dân.

Tháng 11/2017, trong chuyến thăm Việt Nam, cựu Thủ tướng Canada Justin Trudeau đã dành thời gian thưởng thức cà phê tại TP.HCM sau cuộc trò chuyện với sinh viên Trường Đại học Tôn Đức Thắng. Trên đường về trung tâm thành phố, ông xuống xe và đi bộ đến quán cà phê Vy trên đường Lê Thánh Tôn.

Cựu Thủ tướng Canada uống cà phê vỉa hè tại TP.HCM

Tại đây, ông thưởng thức cà phê sữa, trò chuyện cùng ông Nguyễn Công Hiệp, một nhân viên kỳ cựu của Tổng lãnh sự quán Canada tại TP.HCM và bày tỏ sự thích thú với hương vị cà phê Sài Gòn.

TỔNG THỐNG HÀN QUỐC KHÁM PHÁ ẨM THỰC ĐƯỜNG PHỐ HÀ NỘI

Tháng 4/2026, trong chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung cùng phu nhân Kim Hye-kyung đã dành thời gian khám phá ẩm thực Hà Nội.

Hai vị khách "đặc biệt" này dùng bữa tối tại một quán phở trên phố Đinh Liệt với hai món chính là phở bò và cơm rang bò. Sau bữa ăn, Tổng thống Lee Jae-myung chia sẻ hình ảnh lên mạng xã hội, bày tỏ sự hài lòng: “Ở Việt Nam người ta nói vào bất cứ nhà hàng nào cũng không thất vọng, quả thật đúng như vậy”.

Tổng thống và phu nhân thưởng thức phở chín và cơm rang dưa bò trên phố Đinh Liệt

Rời quán phở, Tổng thống và phu nhân tiếp tục dạo quanh khu vực hồ Hoàn Kiếm, thưởng thức kem Thủy Tại. Sau đó, đoàn lại tiếp tục ghé thăm một quầy thịt xiên nướng trên phố Tô Tịch. Dù mẻ thịt vừa nướng đã hết, hai vị khách vẫn kiên nhẫn chờ chủ quán chuẩn bị mẻ mới. Hình ảnh ông Lee Jae-myung đưa xiên thịt cho phu nhân cùng thưởng thức thu hút sự chú ý của những người có mặt tại đây.

Không chỉ dừng lại ở các món ăn, Tổng thống Hàn Quốc còn trải nghiệm những thức uống và trái cây quen thuộc trên đường phố Việt Nam. Đoàn ghé mua nước mía để uống tại chỗ, trước khi dừng chân tại một quầy hoa quả và thưởng thức sầu riêng.

Qua những lần thưởng thức ẩm thực Việt Nam, các nguyên thủ quốc gia không chỉ có thêm trải nghiệm về hương vị bản địa mà còn cảm nhận được nét văn hóa gần gũi trong đời sống người dân. Những khoảnh khắc đời thường ấy góp phần tạo nên sức hấp dẫn riêng cho Việt Nam. Qua đó góp phần lan tỏa bản sắc văn hóa Việt Nam và tạo nên những ấn tượng gần gũi, đáng nhớ trong lòng bạn bè quốc tế.