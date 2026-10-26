Các mốc thời gian tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2027
Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) vừa ban hành kế hoạch triển khai công tác tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2027, quy định các mốc thời gian từ chuẩn bị thông tin tuyển sinh, đăng ký nguyện vọng đến công bố kết quả và xác nhận nhập học. Đáng chú ý, thí sinh sẽ đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng trong tháng 7 và không bị giới hạn số lần điều chỉnh.
Nguồn Thanh Hóa: https://vhds.baothanhhoa.vn/cac-moc-thoi-gian-tuyen-sinh-dai-hoc-cao-dang-nam-2027-45798.htm