Các mốc thời gian tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2027

'Xin đừng nhìn vào khiếm khuyết, hãy nhìn vào khả năng của mình' là lời nhắn nhủ của Vũ Thị Hải Anh (sinh năm 2000, tại Nam Định) trong chương trình 'Việc tử tế'. Không để những hạn chế về thị giác ngăn mình theo đuổi ước mơ, Hải Anh từng bước vượt qua khó khăn, lan tỏa niềm tin rằng mỗi người đều có thể tạo nên những giá trị ý nghĩa cho cộng đồng bằng sự nỗ lực của mình.