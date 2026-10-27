Biểu tượng mô hình trí tuệ nhân tạo Deepseek. Ảnh: TTXVN phát

Theo dữ liệu từ OpenRouter – một nền tảng toàn cầu tổng hợp quyền truy cập vào các mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) – được trang tin kinh doanh nbd.com.cn trích dẫn hôm 26/10, mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) V4.1-Flash-1017 của DeepSeek đã ghi nhận lưu lượng sử dụng đạt 33,6 nghìn tỷ token trong tuần từ ngày 19/10 đến ngày 25/10, tăng 801% so với tuần trước đó, đưa mô hình này lên vị trí dẫn đầu toàn cầu.

Dữ liệu cho thấy tổng lưu lượng sử dụng các LLM trên toàn cầu trong giai đoạn này đạt 188 nghìn tỷ token, tăng 14,63% so với tuần trước đó. Các mô hình trí tuệ nhân tạo (AI) của Trung Quốc đóng góp 93,54 nghìn tỷ token (tăng 18,14% so với tuần trước), trong khi các mô hình từ Mỹ đạt 22,47 nghìn tỷ token (tăng 29,44%). Theo báo cáo, tổng lưu lượng token hằng tuần của các mô hình AI Trung Quốc đã duy trì mức cao hơn so với các mô hình từ Mỹ trong suốt 26 tuần liên tiếp.

Các mô hình AI của Trung Quốc thể hiện sức mạnh vượt trội trong bảng xếp hạng các mô hình riêng lẻ, chiếm những vị trí dẫn đầu về lưu lượng token hằng tuần trong giai đoạn này. Theo dữ liệu từ OpenRouter, MiniMax M3.1 Flash (bản miễn phí) đứng thứ ba với 13,7 nghìn tỷ token; GLM-5.3 Flash của Zhipu AI đứng thứ tư với 13,2 nghìn tỷ token (tăng 8% so với tuần trước); và Hy4 Preview của Tencent đứng thứ năm với 8,97 nghìn tỷ token (tăng 19%).

Sự gia tăng đột biến trong việc sử dụng DeepSeek V4.1-Flash-1017 diễn ra sau khi công ty này thông báo về bản cập nhật mô hình vào ngày 17/10. Theo báo cáo, dựa trên mô hình V4.1 Flash được ra mắt vào ngày 10/9, phiên bản cập nhật này hướng tới việc cải thiện hiệu suất trong các tác vụ liên quan đến lập luận, lập trình, tự động hóa và xử lý thị giác.

Trong khi đó, các công ty AI khác của Trung Quốc cũng đang đẩy nhanh quá trình phát triển và cập nhật mô hình. Ngày 19/10, MiniMax đã chính thức ra mắt mô hình M3.1 Flash. Công ty cho biết mô hình này mang lại những cải tiến trong các tác vụ tác nhân (agent) phức tạp, vận hành máy tính, phát triển phần mềm và an ninh mạng. Họ khẳng định tốc độ suy luận trực tuyến của mô hình đã tăng gần gấp ba lần, trong khi chi phí sử dụng giảm tới 70%.

Theo truyền thông Trung Quốc, các mô hình AI của nước này đã phát triển nhanh chóng trong những năm gần đây. Những mô hình này liên tục thúc đẩy đổi mới sáng tạo và tạo ra cơ hội phát triển trên toàn cầu, trở thành cơ sở hạ tầng kỹ thuật số thiết yếu hỗ trợ cho sự tiến bộ của AI trên khắp thế giới.

Các công ty Trung Quốc đã phát triển những mô hình ngôn ngữ tiếng Arab, giúp người nói tiếng Arab sử dụng các công nghệ kỹ thuật số thuận tiện hơn thông qua khả năng tạo giọng nói bằng ngôn ngữ bản địa.

Ngoài ra, các cơ quan khí tượng tại hơn 40 quốc gia đã sử dụng mô hình MAZU dựa trên AI của Trung Quốc để cung cấp dịch vụ cảnh báo thời tiết sớm thông qua nền tảng đám mây; các phiên bản tùy chỉnh cũng đã được triển khai tại 7 quốc gia, bao gồm Pakistan, Ethiopia và Quần đảo Solomon. Hàng loạt dự án hợp tác như vậy chứng minh rằng các mô hình AI của Trung Quốc có hiệu quả cao, an toàn và chi phí phải chăng.