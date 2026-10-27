Các lực lượng thành phố Đồng Nai nỗ lực tìm kiếm hài cốt liệt sĩ

Các lực lượng của thành phố Đồng Nai tìm kiếm, cất bốc hài cốt liệt sĩ. (Ảnh: K72)

Ngày 27/10, thành phố Đồng Nai tổ chức sơ kết giai đoạn 1 thực hiện Chiến dịch Tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin nhằm đánh giá toàn diện những kết quả đạt được, nhìn nhận những khó khăn, hạn chế và rút ra kinh nghiệm để triển khai hiệu quả các nhiệm vụ trong giai đoạn tiếp theo.

Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin thành phố Đồng Nai xác định đây là nhiệm vụ mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, là trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Các chiến sĩ Đội K76 quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu vực phường Lộc Ninh, thành phố Đồng Nai. (Ảnh: Đội K76)

Ban Chỉ đạo thành phố chủ động tham mưu các cấp, các ngành chỉ đạo, huy động sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị thực hiện nhiệm vụ chính trị quan trọng này. Nhờ triển khai các giải pháp đồng bộ, kết hợp chặt chẽ giữa rà soát, thu thập thông tin với tìm kiếm, cất bốc quy mô lớn, các lực lượng làm nhiệm vụ đã đạt được nhiều kết quả tích cực, đạt và vượt nhiều chỉ tiêu quan trọng do Trung ương và Quân khu 7 giao.

Các di vật được các lực lượng phát hiện trong quá trình tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. (Ảnh: K72)

Tính từ đầu năm 2026 đến cuối tháng 10/2026, Đội K72, Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đồng Nai đã tìm, quy tập được 154 hài cốt liệt sĩ ở trong và ngoài nước. Trong đó Đội K76 đã tìm được hài cốt liệt sĩ tại các địa phương: Lộc Quang, Lộc Thạnh, Tân Lợi... Trong đó, nhiều nhất là khu vực Sân bay Lộc Ninh, phường Lộc Ninh.

Cùng với công tác tìm kiếm, thành phố tổ chức trang trọng các lễ truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ.

Đồng Nai là địa phương được Quân khu 7 chọn làm điểm tổ chức Lễ triển khai tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin. Sự kiện đã lan tỏa mạnh mẽ tinh thần của Chiến dịch 500 ngày đêm.

Đồng Nai gửi mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ đi giám định. (Ảnh: KT)

Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Trưởng ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ thành phố Đồng Nai Nguyễn Thị Hoàng nhận định, việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ không chỉ là “mệnh lệnh từ trái tim” của những người đang sống mà còn là nghĩa cử cao đẹp nhằm tìm kiếm, quy tập và trả lại trọn vẹn danh tính cho các liệt sĩ.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm, giàu ý nghĩa nhân văn của Chiến dịch 500 ngày đêm là lấy mẫu sinh phẩm, xét nghiệm ADN để xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin. Đây được xem là “cuộc đua với thời gian” bởi tác động của thời tiết, thổ nhưỡng khắc nghiệt và thời gian khiến mẫu xương liệt sĩ phân hủy nhanh, gây nhiều khó khăn cho việc thu thập mẫu ADN.

Đồng Nai tổ chức lễ truy điệu hài cốt liệt sĩ. (Ảnh: NS)

Bước sang giai đoạn 2 của Chiến dịch, thành phố Đồng Nai tiếp tục nỗ lực vượt qua khó khăn, phát huy tinh thần “hành động bằng tất cả trách nhiệm và lòng tri ân” để tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Những nỗ lực ấy sẽ góp phần đưa thêm nhiều liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương.

Thượng tá Vũ Văn Thọ, Đội trưởng Đội K72 cho biết: “Dù địa hình khó khăn, thời tiết khắc nghiệt nhưng chúng tôi vẫn quyết tâm vượt qua, rà soát từng khu vực, sớm đưa các liệt sĩ trở về đất mẹ, đáp ứng sự mong mỏi của thân nhân các liệt sĩ”.

Cùng quyết tâm đó, Đội trưởng Đội K76, Trung tá Nguyễn Văn Long khẳng định: “Dù khó khăn tới đâu, Đội K76 vẫn luôn chủ động bám sát địa bàn, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, các cựu chiến binh và nhân dân để thu thập manh mối, quyết không bỏ sót bất kỳ khu vực nào nhằm tìm và đưa liệt sĩ trở về”.