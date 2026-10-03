Các lực lượng quy tập 713 bộ hài cốt tại Công viên Lê Thị Riêng

Theo thông tin cập nhật của Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh, ngày 3/10/2026, các lực lượng tiếp tục tìm kiếm tại Khu B, Công viên Lê Thị Riêng. Kết quả trong ngày, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện, quy tập thêm 8 bộ hài cốt liệt sĩ, nâng tổng số hài cốt được tìm thấy tại công viên lên 713 bộ.

Lực lượng làm nhiệm vụ xử lý hơn 550m³ đất để tìm kiếm hài cốt liệt sĩ.

Trong ngày, hơn 550m³ đất đã được xử lý để phục vụ tìm kiếm, đồng thời phạm vi triển khai tại Khu B tiếp tục được mở rộng. Cùng với lực lượng làm nhiệm vụ, các phương tiện đào và vận chuyển đất được huy động để phục vụ tốt nhất cho quá trình tìm kiếm trên thực địa.

Theo đó, Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh bố trí 3 máy cuốc, 1 xe ben và 2 xe tải 3,5 tấn phục vụ công tác đào, vận chuyển đất. Việc huy động phương tiện gắn với yêu cầu bảo đảm tiến độ thực hiện nhiệm vụ, trong bối cảnh các lực lượng tiếp tục mở rộng khu vực tìm kiếm tại công viên.

Đại diện Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng cho biết, trong ngày 3/10, công tác tìm kiếm tiếp tục tập trung tại Khu B với tinh thần khẩn trương và đầy trách nhiệm. Các lực lượng tại đây vừa triển khai tìm kiếm, vừa mở rộng phạm vi, sử dụng phương tiện do Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh huy động để phục vụ đào, vận chuyển đất và bảo đảm tiến độ.

Theo số liệu tổng hợp, từ ngày 23/6 đến hết ngày 3/10/2026, tổng số hài cốt liệt sĩ được phát hiện, quy tập tại Công viên Lê Thị Riêng là 713 bộ. Trong số này, 680 bộ được phát hiện, quy tập riêng lẻ; 33 bộ được phát hiện, quy tập tại 8 vị trí mộ tập thể.

Các vị trí mộ tập thể được ghi nhận ở cả hai khu vực tìm kiếm trong Công viên Lê Thị Riêng. Cụ thể, Khu A có 2 vị trí, Khu B có 6 vị trí. Như vậy, ngoài những trường hợp được quy tập riêng lẻ, kết quả tìm kiếm còn ghi nhận hài cốt liệt sĩ tại nhiều vị trí mộ tập thể trong phạm vi công viên.

Trong tổng số 713 bộ hài cốt đã quy tập, có 304 bộ có di vật. Thống kê lũy kế được ghi nhận kể từ khi triển khai nhiệm vụ vào ngày 23/6. Báo cáo cũng phân biệt rõ số hài cốt được quy tập riêng lẻ với số hài cốt tại các vị trí mộ tập thể.

Máy cuốc được huy động phục vụ đào đất, mở rộng phạm vi tìm kiếm hài cốt liệt sĩ.

Theo Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh, kết quả ngày 3/10 tiếp tục bổ sung vào số liệu quy tập sau hơn ba tháng triển khai. Việc phát hiện thêm 8 bộ hài cốt liệt sĩ tại Khu B và việc mở rộng phạm vi tìm kiếm thể hiện tinh thần quyết tâm đưa các liệt sĩ về với gia đình, người thân khá khẩn trương, nghiêm túc. Sắp tới, các lực lượng tìm kiếm sẽ tiếp tục thực hiện nhiệm vụ với sự hỗ trợ của máy cuốc, xe ben và xe tải, hướng đến bảo đảm tiến độ tìm kiếm, quy tập tại Công viên Lê Thị Riêng.