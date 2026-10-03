Các lực lượng phát quang 10,8 km đường tuần tra biên giới tại xã Cô Ba

Lực lượng Biên phòng phối hợp với các lực lượng và nhân dân phát quang đường tuần tra, bảo đảm thuận lợi cho công tác quản lý, bảo vệ biên giới.

Hoạt động thu hút 79 lượt người tham gia phát quang khoảng 10,8 km đường tuần tra, từ mốc 580 đến mốc 588.

Thông qua hoạt động góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho lực lượng chức năng trong công tác tuần tra, quản lý, bảo vệ đường biên, cột mốc; đồng thời nâng cao ý thức, trách nhiệm của người dân trong tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Các hoạt động được triển khai bảo đảm an toàn, góp phần tăng cường mối quan hệ đoàn kết quân dân, phát huy vai trò của nhân dân trong tham gia quản lý, bảo vệ biên giới.