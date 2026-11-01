Các loại hình dự án xanh
Ngày 17/9/2026, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 46/2026/QĐ-TTg về việc hướng dẫn xác định dự án xanh, dự án đáp ứng tiêu chí tuần hoàn và áp dụng khung tiêu chuẩn môi trường, xã hội, quản trị. Quyết định nêu rõ, dự án xanh là dự án đáp ứng các tiêu chí sau: thuộc loại hình dự án, có mục tiêu và đồng thời đáp ứng yêu cầu quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Quyết định này. Phụ lục I quy định yêu cầu cụ thể đối với 7 loại hình dự án.
Nguồn Lào Cai: https://baolaocai.vn/cac-loai-hinh-du-an-xanh-post913289.html