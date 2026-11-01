Các loại hình dự án xanh

Qua xem xét phương án trồng và thu hoạch dược liệu trong rừng giai đoạn 2026–2035 của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Di Linh, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng nhận định quy mô dự kiến 200 ha, với một loài cây duy nhất là Sa nhân, chưa tương xứng với tiềm năng của diện tích rừng do doanh nghiệp quản lý. Sở yêu cầu rà soát phân bố dược liệu tự nhiên, nghiên cứu thêm các loài cây có giá trị và hoàn thiện phương án theo hướng bảo tồn, phát triển hệ sinh thái rừng bền vững.