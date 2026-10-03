Các lão tướng lên tiếng, Ba Lan và Bỉ cùng thắng đậm

Nations League rạng sáng 3/10 chứng kiến một đêm đặc biệt của những chân sút đã bước qua thời kỳ đỉnh cao đều là những lão tướng kỳ cựu.

Tại Warsaw, Robert Lewandowski ghi ba bàn giúp Ba Lan hạ Romania 6-0.

Còn Kevin De Bruyne lập cú đúp trong chiến thắng 3-0 của Bỉ trước Thổ Nhĩ Kỳ, trong khi Romelu Lukaku hoàn tất màn trình diễn của các lão tướng bằng bàn thắng thứ ba.

Lewandowski vẫn là điểm tựa của Ba Lan

Trước Romania, Lewandowski tiếp tục cho thấy khả năng săn bàn đáng nể dù đã 38 tuổi.

Tiền đạo đội trưởng của Ba Lan mở tỷ số từ chấm phạt đền ở phút 24, sau khi Radu Dragușin nhận thẻ đỏ vì phạm lỗi với chính Lewandowski trong vòng cấm.

Lợi thế hơn người giúp Ba Lan kiểm soát hoàn toàn thế trận sau đó. Lewandowski tiếp tục ghi bàn ở phút 47 và hoàn tất hat-trick ở phút 86, góp phần vào chiến thắng 6-0 của đội chủ nhà.

Piotr Zielinski cũng ghi bàn, trong khi Virgil Ghița phản lưới nhà và Jan Bednarek lập công cho Ba Lan.

Lewandowski lập hattrick cho Ba Lan. Ảnh: PAP/Leszek Szymański

Điểm đáng chú ý không chỉ nằm ở ba bàn thắng. Lewandowski đã có 170 lần khoác áo đội tuyển Ba Lan, và vẫn là trung tâm trong cách vận hành hàng công của đội bóng.

Màn trình diễn của Lewandowski vẫn là điểm sáng nổi bật. Ba bàn thắng cho thấy tiền đạo kỳ cựu này vẫn sở hữu khả năng chọn vị trí, dứt điểm và tận dụng cơ hội đặc biệt hiệu quả.

De Bruyne, Lukaku lên tiếng, Bỉ thắng đậm Thổ Nhĩ Kỳ

Nếu Lewandowski là nhân vật chính tại Warsaw thì Kevin De Bruyne chính là người quyết định trận đấu ở Liege.

Tiền vệ 35 tuổi ghi bàn mở tỷ số cho Bỉ ngay phút thứ 10 sau pha phối hợp với Dodi Lukebakio.

Thổ Nhĩ Kỳ sau đó có những khoảng thời gian chơi tốt, đặc biệt thông qua khả năng xử lý bóng của Arda Guler, nhưng không thể xuyên thủng hàng thủ chủ nhà.

De Bruyne lập cú đúp. Ảnh: AFP

Bỉ thậm chí gặp sức ép đáng kể sau giờ nghỉ. Tuy nhiên, đúng thời điểm Thổ Nhĩ Kỳ đang tìm kiếm bàn gỡ, De Bruyne lại lên tiếng.

Phút 59, ngôi sao của Bỉ nhận bóng ở sát vòng cấm rồi thực hiện cú cứa lòng tuyệt đẹp đưa bóng vào góc cao khung thành. Cú đúp của De Bruyne là minh chứng rõ nét cho khả năng tạo ra khác biệt bằng một khoảnh khắc xử lý đẳng cấp.

Bỉ sau đó khép lại trận đấu bằng bàn thắng của một lão tướng khác. Romelu Lukaku được tung vào sân và chỉ ít phút sau đã lập công. Phút 76, tiền đạo kỳ cựu này dứt điểm cận thành từ đường chuyền của Charles De Ketelaere, ấn định chiến thắng 3-0.

Lukaku. Ảnh: Omar Havana - AP

Khi kinh nghiệm vẫn tạo ra khác biệt

Điểm chung đáng chú ý giữa hai trận đấu là vai trò của những cầu thủ đã có nhiều năm chinh chiến ở cấp độ cao nhất.

Lewandowski ghi ba trong sáu bàn của Ba Lan. De Bruyne trực tiếp tạo ra hai bàn thắng cho Bỉ, còn Lukaku đóng góp bàn còn lại. Tổng cộng, sáu trong chín bàn thắng của hai đội đến từ ba cầu thủ kỳ cựu.

Tất nhiên, hai trận đấu có những bối cảnh khác nhau. Ba Lan được hưởng lợi rất lớn từ việc Romania mất người từ phút 22, trong khi Bỉ phải đối mặt với một Thổ Nhĩ Kỳ có khả năng gây sức ép và tạo cơ hội. Vì vậy, không thể đặt hai chiến thắng cạnh nhau một cách hoàn toàn tương đồng.

Nhưng ở khía cạnh cá nhân, cả Lewandowski, De Bruyne và Lukaku đều cho thấy một giá trị đặc biệt: kinh nghiệm giúp họ biết cách xuất hiện đúng thời điểm.

Lewandowski vẫn lạnh lùng trong vòng cấm. De Bruyne vẫn có thể tung ra những cú sút khiến thủ môn đối phương gần như không có cơ hội. Lukaku, dù chỉ vào sân từ ghế dự bị, vẫn lập tức ghi bàn.

Đó cũng là lời nhắc nhở cho những đội tuyển đang trong quá trình trẻ hóa lực lượng. Những cầu thủ trẻ có thể mang đến tốc độ, sức mạnh và năng lượng, nhưng kinh nghiệm của những ngôi sao đã trải qua hàng trăm trận đấu quốc tế vẫn có giá trị rất lớn trong những thời khắc quyết định.

Một đêm, hai sân đấu và cùng một câu chuyện: những lão tướng vẫn biết cách tỏa sáng bất chấp tuổi tác.