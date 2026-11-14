Các lãnh đạo nhóm Bộ tứ chuẩn bị tiến hành hội nghị thượng đỉnh ở một quốc gia Đông Nam Á

Hội nghị thượng đỉnh nhóm Bộ tứ tại Manila, Philippines, sẽ do Mỹ đăng cai vào ngày 17/11. (Nguồn: Fact.net.in)

Theo hãng tin Nikkei Asia, các nước dự kiến công bố một loạt sáng kiến mới về an ninh kinh tế, công nghệ trọng yếu và hạ tầng chiến lược tại khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.

Đây sẽ là cuộc gặp đầu tiên giữa lãnh đạo bốn nước nhóm Bộ tứ kể từ tháng 9/2024, đồng thời đánh dấu sự thay đổi trong thông lệ tổ chức hội nghị thượng đỉnh của nhóm. Thay vì diễn ra tại lãnh thổ một trong bốn thành viên, lần này hội nghị được tổ chức tại Philippines.

Theo nhiều nguồn tin, các sáng kiến dự kiến được công bố đã được hoàn tất tại cuộc họp ngoại trưởng Quad bên lề Hội nghị Ngoại trưởng G20 ở Atlanta (Mỹ) ngày 31/10.

An ninh kinh tế được dự báo là nội dung trọng tâm, bên cạnh hợp tác về công nghệ trọng yếu, nhận thức về lĩnh vực hàng hải và hạ tầng chiến lược. Các sáng kiến hướng tới củng cố chuỗi cung ứng và xây dựng hạ tầng có khả năng chống chịu tốt hơn trên khắp khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.

Tại cuộc họp ở Atlanta, ngoại trưởng bốn nước đã công bố một số sáng kiến, trong đó có cam kết cung cấp hơn 85 triệu USD hỗ trợ kỹ thuật và tài chính nhằm mở rộng khả năng tiếp cận trí tuệ nhân tạo (AI) đáng tin cậy tại khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, trong đó có thông qua chương trình Quad AI Accelerator.

Các ngoại trưởng cũng tái khẳng định cam kết đối với chuỗi cung ứng toàn cầu ổn định, đáng tin cậy và thông suốt, đồng thời bày tỏ quan ngại về các biện pháp cưỡng ép kinh tế, hạn chế xuất khẩu tùy tiện và những hoạt động phi thị trường gây dư thừa công suất, làm gián đoạn các ngành công nghiệp trọng yếu.

Một số sáng kiến khác gồm cam kết của Mỹ đóng góp 10 triệu USD cho các cơ sở tái chế khoáng sản quan trọng tại Ấn Độ và các nước ASEAN, hợp tác xác định những điểm dễ bị tổn thương trong chuỗi cung ứng chất bán dẫn, thành lập Diễn đàn Lãnh đạo Doanh nghiệp nhóm Bộ tứ đầu tiên nhằm thúc đẩy quan hệ đối tác thương mại trong các lĩnh vực chiến lược.

Bốn nước cũng nhất trí tăng cường hợp tác chống lừa đảo trực tuyến và trên không gian mạng, tập trung vào các mạng lưới tội phạm liên quan đến hoạt động buôn người và cưỡng ép nạn nhân tham gia các đường dây lừa đảo.

Hợp tác hàng hải tiếp tục là một ưu tiên. Các ngoại trưởng nhấn mạnh tầm quan trọng của tự do hàng hải và hoạt động thương mại thông suốt qua những tuyến đường thủy trọng yếu, trong đó có eo biển Hormuz, Biển Đỏ và eo biển Bab el-Mandeb.

Theo những người nắm rõ công tác chuẩn bị, hội nghị dự kiến diễn ra vào cuối ngày 17/11, sau Hội nghị cấp cao Đông Á (EAS). Ấn Độ vốn dự kiến đăng cai Hội nghị thượng đỉnh nhóm Bộ tứ năm 2025, song kế hoạch này bị trì hoãn. Do vậy, hội nghị sắp tới sẽ là cuộc gặp cấp cao đầu tiên của Nhóm Bộ tứ kể từ tháng 9/2024, đồng thời là hội nghị đầu tiên do Mỹ đăng cai bên ngoài lãnh thổ của bốn nước thành viên.

Quad gồm Mỹ, Ấn Độ, Australia và Nhật Bản. Nhóm tiếp tục mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực như khả năng chống chịu kinh tế, công nghệ mới nổi, an ninh hàng hải và hạ tầng chiến lược. Cuộc gặp tại Manila được kỳ vọng tạo thêm động lực cho những nỗ lực này.