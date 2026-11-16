Các làng hoa ở TPHCM: Tất bật vào vụ tết

Giảm lợi nhuận, mở rộng kênh bán hàng

Những ngày này, tại làng hoa Thới An (phường Thới An), các nhà vườn đang tập trung cao độ chăm sóc, bón phân, tưới nước để hoa sinh trưởng tốt, nở đúng dịp tết. Tại vườn hoa của bà Vũ Thị Thanh Nga, nhiều lao động tất bật chăm chút từng chậu hoa, chuẩn bị cho mùa kinh doanh quan trọng nhất trong năm.

Bà Nga cho biết, gia đình có gần 20 năm gắn bó với nghề trồng hoa kiểng. Mùa tết này, nhà vườn dự kiến cung ứng khoảng 2.500 chậu hoa các loại, gồm cát tường, mào gà, cúc ruby…

Chăm chút cho các chậu hoa tết tại vườn hoa của gia đình bà Vũ Thị Thanh Nga, phường Thới An, TPHCM. Ảnh: ĐỨC TRUNG

“Năm nay, thời tiết thất thường, mưa nhiều, ảnh hưởng lớn đến quá trình phát triển của hoa, khiến chi phí chăm sóc tăng đáng kể. Nhiều nhà vườn, bao gồm cả chúng tôi, đang tìm cách giảm chi phí, chấp nhận lợi nhuận thấp để không phải tăng giá bán, phù hợp với điều kiện kinh tế hiện nay”, bà Nga chia sẻ.

Cùng nỗi lo chi phí, chị Nguyễn Thị Thanh Thùy (phường Long Bình), chủ vườn hoa rộng 2ha, đang tập trung xuống giống các loại hoa như: vạn thọ, cát tường, sống đời, mào gà… để cung ứng hàng vạn giỏ hoa cho thị trường TPHCM và một số tỉnh lân cận dịp Tết Nguyên đán.

Theo chị Thùy, nhà vườn vẫn duy trì được lượng khách quen nhờ giữ giá bán hợp lý, chấp nhận giảm lợi nhuận để chia sẻ khó khăn với người tiêu dùng. Bên cạnh đó, chị còn tận dụng mạng xã hội để giới thiệu sản phẩm, tìm kiếm khách hàng mới.

Tại xã Bình Lợi, nơi có vùng chuyên canh mai vàng quy mô lớn, các nhà vườn cũng đang tất bật chuẩn bị cho mùa tết. Dẫn chúng tôi tham quan vườn mai Hữu Đức rộng 4ha, với hơn 20.000 gốc mai lớn nhỏ, anh Bùi Ngọc Đức cho biết, cây mai vàng đã giúp nhiều hộ dân trong vùng có thu nhập cao hơn so với trồng lúa, trồng mía trước đây.

Mùa Tết Đinh Mùi 2027, anh Đức chuẩn bị hàng ngàn gốc mai, mai chậu và mai bonsai với nhiều kích cỡ để phục vụ khách hàng, thương lái trên cả nước. Giá bán dự kiến từ 300.000-400.000 đồng/cây đối với mai nhỏ; từ 500.000 đồng đến khoảng 1 triệu đồng đối với mai lớn và một số loại mai chậu. Riêng những chậu mai lớn, nhà vườn còn có dịch vụ cho thuê chơi Tết.

Không dừng ở cách bán hàng truyền thống, từ năm 2025 đến nay, mỗi dịp cận tết, anh Đức lại livestream giới thiệu, bán mai vàng qua mạng xã hội. Nhờ tiếp cận được khách hàng ở nhiều địa phương, doanh số bán hàng của nhà vườn duy trì ổn định. Anh còn liên kết với các đơn vị giao hàng nhanh để vận chuyển cây đến tận tay người mua.

Từ công việc quen thuộc là tỉa cành, chăm gốc, tạo dáng mai, nay những người trồng mai như anh Đức đã chủ động tìm kiếm khách hàng qua điện thoại, mở rộng thị trường bằng các kênh bán hàng trực tuyến. Đây cũng là cách nhiều nhà vườn đang lựa chọn để giảm sự phụ thuộc vào thương lái, tăng cơ hội tiêu thụ trong mùa tết.

Không riêng các nhà vườn có quy mô lớn, nhiều hộ trồng hoa tại xã Hiệp Phước cũng đang chủ động đổi mới cách sản xuất, tiếp cận thị trường.

Ông Trần Văn Tấn (ấp Nhơn Phú, xã Hiệp Phước), một hộ tham gia mô hình liên kết, chia sẻ: “Nhờ sự hỗ trợ của Hội Nông dân xã Hiệp Phước và kinh nghiệm từ các nhà vườn Sa Đéc, vụ hoa Tết 2027 tới, gia đình tôi rất yên tâm.

Chúng tôi được chuyển giao kỹ thuật trồng mới, giảm thiểu phân bón hóa học nên cây phát triển ổn định. Việc học cách quảng bá vườn hoa trên mạng xã hội cũng giúp gia đình nhận được nhiều đơn đặt hàng sớm từ các đại lý”.

Liên kết sản xuất, chủ động ứng phó thời tiết

Để giúp nông dân giảm chi phí, hạn chế rủi ro và chủ động nguồn hàng phục vụ thị trường tết, nhiều địa phương tại TPHCM đang đẩy mạnh liên kết sản xuất, hỗ trợ kỹ thuật và đầu tư hạ tầng phục vụ vùng trồng hoa, mai vàng.

Tại xã Hiệp Phước, Hội Nông dân xã đã hỗ trợ các nhà vườn kết nối với cơ sở sản xuất nông nghiệp tại làng hoa Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp. Thông qua các hoạt động giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, hợp tác cung ứng giống và tiêu thụ sản phẩm, nông dân địa phương có thêm điều kiện tiếp cận các giống hoa mới, cải thiện kỹ thuật chăm sóc và chủ động thời điểm hoa nở phục vụ thị trường tết.

Mối liên kết này còn giúp các nhà vườn ổn định nguồn cung, giảm chi phí sản xuất và hạn chế rủi ro trước diễn biến thất thường của thời tiết.

Theo bà Võ Thị Kim Đương, Chủ tịch Hội Nông dân xã Hiệp Phước, địa phương xác định việc đồng hành với nhà vườn là nhiệm vụ trọng tâm. Bên cạnh kết nối nguồn hàng và hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm, Hội Nông dân xã còn tổ chức các lớp tập huấn kỹ thuật trồng hoa an toàn, hướng dẫn sử dụng phân bón hữu cơ, chế phẩm sinh học, giúp hội viên giảm chi phí và từng bước phát triển sản xuất theo hướng xanh, bền vững.

Trong khi đó, tại vùng mai vàng Bình Lợi, việc hoàn thiện hệ thống thủy lợi được địa phương chú trọng nhằm bảo vệ vùng sản xuất trước nguy cơ ngập úng. Theo UBND xã Bình Lợi, đợt triều cường kết hợp mưa lớn và xả lũ cuối tháng 10-2025 từng gây ngập khoảng 500ha mai vàng tại các ấp 1, 2, 3 và 4, khiến nhiều hộ trồng mai bị thiệt hại. Từ thực tế này, địa phương tiếp tục đầu tư, nâng cấp hạ tầng thủy lợi để chủ động ứng phó với thời tiết cực đoan, bảo vệ sản xuất.

Bà Phan Thị Mỹ Khuyên, Chánh Văn phòng UBND xã Bình Lợi, thông tin, địa phương vừa nghiệm thu, đưa vào sử dụng công trình sửa chữa nắp cống kênh Tràm Lầy 1 và Tràm Lầy 2 (kinh phí hơn 1,5 tỷ đồng) nhằm khắc phục tình trạng nước tràn. Xã cũng đã đắp bờ bao ngăn triều tại đường Vườn Thơm và đường kênh Tràm Lầy 1 (kinh phí 735 triệu đồng).

Trong quý 4-2026, xã tiếp tục khởi công nạo vét 3 tuyến kênh số 4, 6 và 10 với tổng kinh phí 11,7 tỷ đồng; tu sửa 14 cống tại khu A với kinh phí 28,1 tỷ đồng. Các công trình dự kiến đưa vào sử dụng trong quý 2-2027, góp phần nâng cao khả năng tiêu thoát nước, giảm nguy cơ ngập úng cho vùng chuyên canh mai vàng.

Cùng với nỗ lực tự tìm đầu ra, tiết giảm chi phí của nhà vườn, đây là những yếu tố giúp các vùng trồng hoa TPHCM chủ động hơn trước mùa tết, đồng thời duy trì sinh kế lâu dài cho người dân.

Theo bà Nguyễn Thị Gọn, Chủ tịch Hội Nông dân xã Bình Lợi, làng mai vàng Bình Lợi là vùng trồng mai vàng lớn nhất TPHCM, với diện tích hơn 600ha, tạo việc làm thường xuyên cho gần 1.100 lao động.