Các kỳ thủ tranh tài tại Giải vô địch cờ vua và cờ vây xuất sắc quốc gia

Giải do Cục Thể dục thể thao Việt Nam, Liên đoàn Cờ Việt Nam phối hợp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ tổ chức. Đây là đấu trường đỉnh cao thường niên nhằm kiểm tra, đánh giá trình độ chuyên môn, thúc đẩy phong trào tập luyện cờ vua, cờ vây trong thanh thiếu niên, học sinh cả nước. Đồng thời, giải là căn cứ quan trọng để tuyển chọn kỳ thủ tài năng tham dự các giải đấu trẻ khu vực, châu lục và thế giới trong giai đoạn 2026 - 2027.

Năm nay giải quy tụ 312 vận động viên, trong đó có 240 vận động viên thi đấu cờ vua và 72 vận động viên thi đấu cờ vây, đến từ 18 đơn vị, tỉnh, thành phố và câu lạc bộ trên cả nước. Các nội dung tranh tài diễn ra đến ngày 3/11. Đà Nẵng dự giải với 6 vận động viên cờ vua và 1 vận động viên cờ vây, hướng đến mục tiêu cạnh tranh huy chương.