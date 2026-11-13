Các kỹ năng xử lý khẩn cấp khi phát hiện rò rỉ khí gas

Đến 15 giờ ngày 13/11, Công an TPHCM vẫn đang phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ nghi nổ bình gas khiến 3 căn nhà bị đổ sập, ảnh hưởng trên đường Bùi Văn Ba, phường Tân Thuận.

Theo thông tin ban đầu, vào lúc 11 giờ 5 phút ngày 13/11, Trung tâm Thông tin chỉ huy CATP nhận được tin báo xảy ra vụ sập nhà tại địa chỉ số 81 - 83 - 85 đường Bùi Văn Ba, phường Tân Thuận.

Ngay lập tức, đơn vị đã điều động nhiều lực lượng tinh nhuệ phối hợp ứng cứu, bao gồm: Đội Chữa cháy và CNCH Khu vực 7, Tổ Cảnh sát Chữa cháy và CNCH (thuộc Đội Công tác Chữa cháy và CNCH), Đội Cảnh sát PCCC và CNCH trên sông, Đội Chữa cháy và CNCH Khu vực 1, Đội Chữa cháy và CNCH Khu vực 4 cùng Công an phường Tân Thuận.

Đại tá Trần Trung Hiếu - Trưởng Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TPHCM có mặt tại hiện trường.

Hiện trường ngổn ngang sau vụ nổ

Hiện trường vụ việc.

Tại hiện trường, vụ nổ đã khiến căn nhà số 81 bị đổ sập hoàn toàn và gây hư hỏng nặng nề cho các căn nhà liền kề (số 83, 85). Gạch đá, xà bần văng tràn ra mặt đường Bùi Văn Ba khiến giao thông qua khu vực bị ùn ứ.

Đại tá Trần Hồng Minh – Phó Giám đốc Công an TPHCM đã có mặt tại hiện trường chỉ đạo công tác tìm kiếm và cứu nạn, cứu hộ sập nhà tìm kiếm nạn nhân.

Trước đó, Đại tá Trần Trung Hiếu – Trưởng phòng Cảnh sát PCCC và CNCH cũng đã có mặt tại hiện trường chỉ đạo lực lượng chức năng nhanh chóng phong tỏa khu vực, triển khai các biện pháp nghiệp vụ, gấp rút di dời các mảng bê-tông lớn chắn lối vào và tháo dỡ kết cấu đổ nát để mở đường, tạo khoảng trống tiếp cận người bị vùi lấp.

Nhờ sự nỗ lực khẩn trương, đến hơn 13 giờ cùng ngày, lực lượng cứu nạn đã tìm kiếm được 4 người từ đống đổ nát, hiện tại lực lượng đang khẩn trương tiếp tục tìm kiếm các nạn nhân từ đống đổ nát.

Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TPHCM khuyến cáo các hộ gia đình và cơ sở kinh doanh cần nâng cao ý thức, tuân thủ nghiêm ngặt các quy định an toàn khi sử dụng gas nhằm phòng ngừa cháy, nổ đáng tiếc xảy ra:

Về bình chứa gas: Lựa chọn bình có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, phù hợp với hợp đồng mua bán. Bình phải còn nguyên hình dạng thiết kế ban đầu, đã được kiểm định, còn hạn sử dụng, được niêm phong đúng quy định và đảm bảo đúng khối lượng, nhãn hiệu, tiêu chuẩn chất lượng đã công bố.

Về thiết bị sử dụng: Sử dụng bếp gas và phụ kiện chính hãng; bếp phải trang bị đầy đủ tính năng an toàn như rơ-le tự ngắt khi tắt lửa hoặc quá nhiệt (đối với bếp gas mini phải có van an toàn ngắt trực tiếp).

Vị trí lắp đặt: Đặt bình gas thẳng đứng ở nơi thông thoáng, tuyệt đối không đặt trong phòng kín hay hầm kín để tránh tích tụ khí nếu xảy ra rò rỉ. Các thiết bị điện phải bố trí cách khu vực đặt bình gas tối thiểu 1,5 mét.

Quản lý và sử dụng: Tuyệt đối không thực hiện hành vi sang chiết, nạp gas trái phép, không đảm bảo tiêu chuẩn an toàn.

Kỹ năng xử lý khẩn cấp khi phát hiện rò rỉ khí gas:

Nhanh chóng báo động để mọi người xung quanh di chuyển ra khu vực an toàn.

Lập tức khóa van bình chứa gas; xác định vị trí rò rỉ để tạm thời bịt kín bằng băng keo hoặc trát xà phòng.

Tuyệt đối không sử dụng lửa, các vật dụng phát sinh nguồn nhiệt, không sử dụng điện thoại di động và không bật/tắt các công tắc, thiết bị điện để tránh phát sinh tia lửa gây cháy nổ.

Mở tất cả các cửa để thông thoáng không khí, làm giảm nồng độ khí gas trong phòng, đồng thời gọi ngay cho lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH qua số điện thoại 114 để được hỗ trợ kịp thời.