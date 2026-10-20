Các kình ngư Việt Nam nỗ lực trên đường đua xanh

Các nội dung chung kết môn bơi tại Asian Para Games 5, đội tuyển bơi người khuyết tật Việt Nam có 3 vận động viên tranh tài. (Ảnh: THU CHIÊN)

Dù không giành được huy chương, nhưng các kình ngư Việt Nam vẫn để lại dấu ấn bằng tinh thần thi đấu ý chí, trong đó Trịnh Thị Bích Như hai lần về đích ở vị trí thứ tư.

Ở nội dung 50m bơi bướm nữ hạng thương tật S6, Trịnh Thị Bích Như đạt thành tích 42 giây 64, xếp thứ tư sau 3 vận động viên của Trung Quốc. Tiếp đó, ở nội dung 100m tự do nữ cùng hạng thương tật S6, Bích Như tiếp tục thi đấu nỗ lực và đạt thành tích 1 phút 26 giây 31, một lần nữa xếp thứ tư.

Dù chưa thể bước lên bục nhận huy chương, hai lần góp mặt trong nhóm dẫn đầu ở các nội dung chung kết cho thấy sự nỗ lực và quyết tâm của nữ kình ngư 41 tuổi trên đường đua xanh.

Trịnh Thị Bích Như đạt thành tích 42 giây 64. (Ảnh: THU PHÚC)

Ở nội dung 50m ếch nam hạng thương tật SB, Hà Văn Hiệp cán đích với thành tích 1 phút 06 giây 44, xếp thứ năm. Suzuki Takayuki của Nhật Bản giành vị trí dẫn đầu với 49 giây 72, tiếp theo là Jo Giseong của Hàn Quốc với 50 giây 13 và Lin Htet Nyi Nyi của Myanmar với 59 giây 30.

Kình ngư cuối cùng của đội tuyển bơi người khuyết tật Việt Nam tranh tài trong ngày là Vi Thị Hằng, ở nội dung 100m tự do nữ hạng thương tật S7. Trước sự cạnh tranh của các đối thủ Trung Quốc, nữ vận động viên 36 tuổi đạt thành tích 1 phút 19 giây 66, xếp thứ tư chung cuộc, chỉ kém vận động viên giành huy chương đồng 0,34 giây. Ba vị trí dẫn đầu nội dung này đều thuộc về các kình ngư Trung Quốc. Với Vi Thị Hằng, khoảng cách rất sít sao với nhóm giành huy chương khiến kết quả càng thêm đáng tiếc, dù chị đã nỗ lực đến những mét cuối cùng.

Hà Văn Hiệp cán đích với thành tích 1 phút 6 giây 44. (Ảnh: PHÚC VĂN)

Khép lại các nội dung chung kết trong ngày, đội bơi người khuyết tật Việt Nam không đoạt huy chương, nhưng những màn trình diễn của Trịnh Thị Bích Như, Hà Văn Hiệp và Vi Thị Hằng cho thấy tinh thần thi đấu kiên trì của các vận động viên, tiếp tục với mục tiêu vượt qua giới hạn của bản thân để hướng tới những thành tích tốt hơn.