Các kình ngư lặn Việt Nam xếp đầu ở giải trẻ châu Á

Các thành viên đội tuyển lặn Việt Nam dự giải.

Đội chủ nhà Trung Quốc giành vị trí thứ nhì với 32 HCV, 19 HCB, 11 HCĐ. Đội Thái Lan đã có vị trí thứ 3 (4 HCB, 17 HCĐ) còn vị trí hạng 4 là Đài Bắc Trung Hoa (4 HCB, 12 HCĐ) trong khi đội Jordan đạt hạng 5 (2 HCB, 1 HCĐ).

Giải năm nay diễn ra các nội dung theo các nhóm gồm 14-15 tuổi, 16-17 tuổi, tranh tài 36 nội dung. Đội tuyển lặn trẻ Việt Nam dự giải với gồm 30 thành viên, trong đó có 22 VĐV.