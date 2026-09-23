Các kình ngư lặn Việt Nam xếp đầu ở giải trẻ châu Á
Khép lại Giải lặn vô địch trẻ châu Á 2026 tổ chức tại Trung Quốc, đội tuyển lặn trẻ Việt Nam hoàn thành thi đấu với 79 huy chương gồm 33 HCV, 31 HCB và 15 HCĐ để đứng nhất toàn đoàn.
Đội chủ nhà Trung Quốc giành vị trí thứ nhì với 32 HCV, 19 HCB, 11 HCĐ. Đội Thái Lan đã có vị trí thứ 3 (4 HCB, 17 HCĐ) còn vị trí hạng 4 là Đài Bắc Trung Hoa (4 HCB, 12 HCĐ) trong khi đội Jordan đạt hạng 5 (2 HCB, 1 HCĐ).
Giải năm nay diễn ra các nội dung theo các nhóm gồm 14-15 tuổi, 16-17 tuổi, tranh tài 36 nội dung. Đội tuyển lặn trẻ Việt Nam dự giải với gồm 30 thành viên, trong đó có 22 VĐV.
Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/cac-kinh-ngu-lan-viet-nam-xep-dau-o-giai-tre-chau-a-post358348.html