Các kình ngư lặn Việt Nam giành 33 HCV ở giải trẻ châu Á

Đội lặn trẻ Việt Nam hoàn thành nhiệm vụ tại Giải vô địch trẻ châu Á 2026. Ảnh: MINH MINH

Giải lặn vô địch trẻ châu Á 2026 đã khép lại các nội dung cuối cùng tại Trung Quốc ngày 21-9. Theo đó, Đội tuyển lặn trẻ Việt Nam hoàn thành thi đấu với 79 huy chương gồm 33 HCV, 31 HCB và 15 HCĐ để đứng nhất toàn đoàn. Đội chủ nhà Trung Quốc giành vị trí thứ nhì với 32 HCV, 19 HCB, 11 HCĐ.

Giải đấu như cuộc tranh tài riêng biệt giữa các kình ngư lặn trẻ của Việt Nam và Trung Quốc bởi các đội xếp sau không giành được HCV. Đội Thái Lan đã có vị trí thứ 3 (4 HCB, 17 HCĐ) còn vị trí hạng 4 là Đài Bắc Trung Hoa (4 HCB, 12 HCĐ) trong khi đội Jordan đạt hạng 5 (2 HCB, 1 HCĐ).

Giải năm nay diễn ra các nội dung theo các nhóm gồm 14-15 tuổi, 16-17 tuổi.

Trong ngày thi đấu cuối, Đội tuyển lặn trẻ Việt Nam giành thêm 9 ngôi vô địch với kết quả thi đấu của tuyển thủ Trần Phương Minh tại nội dung 100m vòi hơi chân vịt (14-15 tuổi), Huỳnh Nguyễn Lê Danh (800m vòi hơi chân vịt, 14-15 tuổi), Hà Gia Hoàng (200m chân vịt đôi, 14-15 tuổi), Nguyễn Thanh Toàn (400m hỗn hợp cá nhân), Lê Thị Nhung (100m vòi hơi chân vịt, 16-17 tuổi), Trần Dương Thiên Huy (200m chân vịt đôi 16-17 tuổi), Hồ Ngọc Tường Lam (800m vòi hơi chân vịt, 16-17 tuổi), Trần Bảo Ân (400m hỗn hợp cá nhân), Vũ Sinh Hùng (400m hỗn hợp cá nhân, 16-17 tuổi)…

Tại giải, Thể thao TPHCM đóng góp 6 tuyển thủ thi đấu gồm Huỳnh Nguyễn Lê Danh, Hà Gia Hoàng, Hà Hoàng Như Ý, Huỳnh Tuấn Kiệt, Trần Bảo Ân, Hồ Ngọc Tường Lam.

Theo thethao.sggp.org.vn

https://thethao.sggp.org.vn/cac-kinh-ngu-lan-viet-nam-gianh-33-hcv-o-giai-tre-chau-a-post872602.html