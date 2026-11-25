Các khu tái định cư được triển khai tại 6 xã: Ia Tul, Ia Hiao, Ia Rsai, Uar, Đăk Song và Ia Dreh nhằm bố trí nơi ở an toàn cho 947 hộ dân chịu ảnh hưởng trực tiếp của thiên tai.

Các lực lượng của xã Ia Hiao hỗ trợ gia đình bà Siu H’Đâu (thôn Sô Ma Lơng) tháo dỡ nhà cũ để vận chuyển đến khu tái định cư ở thôn Điểm 9. Ảnh: Nguyễn Tuân

Đến thời điểm này, các hạng mục san nền, đường giao thông, hệ thống thoát nước, hệ thống điện tại 6 khu tái định cư đã cơ bản hoàn thành. Trong đó, các khu tái định cư tại xã Ia Hiao, Đăk Song và Ia Dreh đã được nghiệm thu sơ bộ, bàn giao hạ tầng cho địa phương quản lý, vận hành.

Cùng với việc hoàn thiện hạ tầng, công tác giao đất, xây dựng, di dời nhà ở đang được đẩy nhanh. Đến nay, tại các khu tái định cư này, người dân xây dựng khoảng 414 căn nhà, trong đó có khoảng 180 căn nhà đã hoàn thành.

Cụ thể, xã Ia Tul đã triển khai xây dựng, di dời 194 căn nhà sàn, trong đó 86 căn đã hoàn thành. Xã Đăk Song có 39/40 căn nhà đã hoàn thành; xã Ia Dreh có 83 hộ triển khai xây dựng nhà ở, trong đó có 30 hộ đã hoàn thành.

Khu tái định cư tại buôn Tơ Khế, xã Ia Tul. Ảnh: Minh Phương

Xã Ia Rsai có 41 hộ khởi công xây dựng nhà, trong đó có 15 hộ đã chuyển đến nơi ở mới. Xã Ia Hiao có 9 căn nhà hoàn thành; xã Uar có 18 hộ đang triển khai xây dựng nhà ở.

Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh đang đôn đốc các nhà thầu hoàn thiện những hạng mục còn lại như vỉa hè, cây xanh; triển khai xây dựng bổ sung trường mẫu giáo, nhà sinh hoạt cộng đồng tại các khu tái định cư xã Ia Dreh và Uar; đồng thời phối hợp khắc phục tình trạng sạt lở do mưa lớn tại khu tái định cư xã Đăk Song.

Một số hộ dân tại dự ﻿án bố trí ổn định dân cư﻿ vùng thiên tai xã Ia Tul tại buôn Tơ Khế đang khẩn trương hoàn thiện nhà ở. Ảnh: Minh Phương

Đến nay, tổng kinh phí giải ngân thực hiện các dự án, phương án bố trí, ổn định dân cư vùng thiên tai khu vực phía Tây tỉnh đạt hơn 567,8 tỷ đồng, bằng 78,31% kế hoạch vốn được giao.

Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh đề nghị các địa phương sớm hoàn tất công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; tiếp tục vận động người dân đẩy nhanh tiến độ xây dựng, di dời nhà ở, sớm ổn định cuộc sống tại các khu tái định cư.