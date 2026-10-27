Các khu tái định cư đường sắt tốc độ cao ở Huế sẵn sàng bàn giao cho người dân

Thông tin từ Sở Xây dựng TP Huế cho biết, thành phố đã khởi công 33 dự án thành phần phục vụ công tác GPMB, với tổng kinh phí khoảng 1.807 tỷ đồng. Các công trình gồm 22 khu TĐC có tổng diện tích hơn 86ha, 6 khu nghĩa trang tập trung rộng hơn 19ha, 4 trường học với diện tích khoảng 5,7ha và một khu chợ kết hợp TĐC rộng 2,14ha.

Ghi nhận tại khu TĐC Phú Hồ, thuộc thôn Diên Đại, xã Phú Hồ, các hạng mục hạ tầng kỹ thuật và công trình phụ trợ đã hoàn thành. Mặt bằng được san nền, hệ thống đường giao thông nội bộ được xây dựng rộng rãi, kết nối thuận tiện giữa các khu vực. Hệ thống cấp nước sinh hoạt, thoát nước, bãi đỗ xe và cây xanh cảnh quan cũng được đầu tư theo quy hoạch.

Việc hoàn thiện các hạng mục hạ tầng tạo điều kiện thuận lợi để người dân xây dựng nhà ở, từng bước ổn định cuộc sống khi chuyển đến nơi ở mới. Không gian khu dân cư được quy hoạch đồng bộ, đáp ứng các nhu cầu sinh hoạt thiết yếu.

Hạ tầng đồng bộ tại khu tái định cư Phú Hồ (Ảnh:K.Thành)

Còn tại khu TĐC Phú Đa, xã Phú Vang, các hạng mục hạ tầng kỹ thuật cũng đã hoàn thiện. Khu vực đã được san nền khoảng 2,69ha, cắm mốc phân lô khoảng 89 lô đất ở, với diện tích mỗi lô từ 120m² đến gần 293m², phục vụ nhu cầu TĐC.

Các tuyến đường nội bộ, hệ thống thoát nước, cấp nước sinh hoạt, bãi đỗ xe và cây xanh cảnh quan được bố trí theo quy hoạch, góp phần hoàn thiện hạ tầng và diện mạo khu vực.

Theo Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Nam Sông Hương, đơn vị được giao làm chủ đầu tư 8 dự án hạ tầng kỹ thuật khu TĐC và nghĩa trang tại khu vực phía Nam TP Huế, với tổng mức đầu tư hơn 362 tỷ đồng.

Đến nay, đơn vị đã hoàn thành 4 khu TĐC và 2 khu nghĩa trang, đồng thời bàn giao cho chính quyền địa phương quản lý, phục vụ công tác GPMB. Khu TĐC tại xã Phú Lộc dự kiến hoàn thành trong tháng 10/2026; dự án khu chợ thôn phường 5 kết hợp TĐC dự kiến hoàn thành vào tháng 12/2026.

Để phục công tác GPMB cho đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam, TP Huế đã khởi công 22 khu TĐC có tổng diện tích hơn 86ha. (Ảnh: K.Thành)

Về giải ngân, lũy kế nguồn vốn dành cho các khu TĐC do Ban Nam Sông Hương quản lý đạt hơn 268 tỷ đồng trên tổng số 289 tỷ đồng, tương đương 92,8%. Phần vốn còn lại dự kiến được giải ngân trong năm 2026.

Trong khi đó, ông Hồ Hữu Phú, quyền Giám đốc Ban QLDA Đầu tư xây dựng Bắc Sông Hương thông tin, đơn vị đã khởi công 14 dự án với tổng kinh phí đầu tư hơn 466 tỷ đồng. Trong đó có 11 khu TĐC, tổng diện tích 31,45ha và 3 khu nghĩa trang, tổng diện tích 10,7ha.

Đến nay, 3 khu TĐC và khu nghĩa trang nhân dân Phong Hiền đã hoàn thành. Phần lớn các công trình còn lại đạt khối lượng thi công từ 60% đến 80%, dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2026.

Đại diện các chủ đầu tư cho biết, những công trình đã hoàn thành được triển khai theo thiết kế được thẩm định, tuân thủ quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng và các quy định về nghiệm thu kỹ thuật hiện hành. Hồ sơ hoàn công được lập theo quy định.

Việc từng bước hoàn thiện, bàn giao các khu TĐC và công trình phụ trợ là cơ sở để TP Huế triển khai các bước tiếp theo trong công tác GPMB dự án đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam, đồng thời chuẩn bị điều kiện bố trí nơi ở mới cho các hộ dân thuộc diện di dời.

Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc – Nam đoạn qua TP Huế có chiều dài hơn 95km, đi qua 12 xã, phường. Trên tuyến dự kiến bố trí ga hành khách Phú Mỹ tại phường Phú Thượng, với diện tích khoảng 367ha, cùng ga tiềm năng Chân Mây tại xã Chân Mây – Lăng Cô.

Theo thống kê, dự án ảnh hưởng đến 9.278 hộ dân, trong đó có 1.368 hộ cần bố trí tái định cư; khoảng 7.418 mồ mả phải di dời. Tổng kinh phí giải phóng mặt bằng ước tính khoảng 6.302 tỷ đồng, gồm 4.495 tỷ đồng dành cho công tác bồi thường, hỗ trợ và 1.807 tỷ đồng đầu tư xây dựng hạ tầng tái định cư, nghĩa trang, chợ và trường học.